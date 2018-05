Super Heroe entre nos?

Dialuna cu a pasa e miradonan di Aruba Bank Walk & Run a wordo sorprendi.

Un grupo di participante a laga hopi pregunta atras na e momento cu nan a pasa cu un capa cora bisti. For di e momento di salida tur mirado na banda tawata sorprendi cu e accion aki. No a dura mucho cu tawata riparabel cu e participante nan aki a tuma e personahe di un super heroe. Cual ta e motibo y pa ken e “Super heroe” nan aki a participa no ta sigur. Pero si ta sigur cu nan a percura pa algun bunita potret.

