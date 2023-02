Do It Center ta cla pa un reto nobo cu lo ofrece su clientenan y comunidad di Aruba en general un variedad di producto. Exito y Do It Center Aruba a cera un acuerdo di aliansa strategico!

Frans Ponson, gerente di Do It Center, a duna di conoce cu e acuerdo aki ta algo grandi y sigur algo nobo pa Do It Center. Tur hende por corda cu e compania a inicia como General Store puesun compania chikito. Sinembargo, famia Ponson a keda invertidurante e añanan y cera acuerdo grandi cu Do It Center.

Despues nan a bira e prome Super Do It Center mirando cu ainclui producto di cuminda y alimento den e negoshi. Awo nan a firma cu un grupo grandi, Exito na Colombia, cu ta forma parti di e grupo Casino di Francia. E acuerdo aki lo permiti Doit Center yega na diferente producto rond di Latino America na un prijs mas economico. Ademas, Frans Ponson a comenta cu, lo por tin un contacto directo cu e fabrica en caso cu kier laga trahaun producto specifico pa Aruba.

Esaki ta haci cu Super Do It Center ta alcansa un posicion mas grandi ofreciendo mas opcion y posibilidad pa e pueblo di Aruba.

Laurent Guy Zecri, Corporate Manager of Strategic Alliances di Grupo Exito a splica cu e compania ta un empresa Colombianocu financiamento Frances y cu actualmente nan ta e grupo di retail mas grandi na Colombia y cu ta duna trabou na alrededordi 37 mil persona. Pa Aruba e acuerdo aki ta importante pasobrae lo duna nos acceso na un mercado nobo mirando cu Aruba ta cumpra for di Merca of Europa. E capacidad di produccion ta hopi mas barata, esaki lo por yuda cu e inflacion.

Na Exito bo por haya tur cos cu bo mester, desde cuminda, paña, alcohol, tecnologia, productonan di beyesa y mascota. Ademasdi esaki por haya producto pa cas tambe.

A funda Exito na aña 1949 y awendia ta maneha 2606 tienda tur rond di Colombia, Uruguay y Argentina. Nan ta emplea riba40.000 empleado.

Eric Ponson a start su historia comercial na Aruba hopi aña pasacome trahado na General Store, un compania cu ta existi pa mas di 90 aña caba. Na dado momentp el a cumpra e negoshi di articulonan electrico over. Na aña 2010 a habri e prome Do it Center na Camacuri, conoci como un marca internacional un Hardware Store mientras cu na aña 2017 a crea Super Do it Center, e prome na mundo, cu ta conbina un hardware store y un supermercado. E negoshi, cu awendia ta emplea riba 200 trahado, lo sigui den e mesun concepto, solamente cu ta añadi e lineanan di producto Exito den nan variedad cu ta ofrececlientenan. Famia Ponson ta convenci cu asina lo por ofrece mas y miho producto na un prijs mas competitivo.