Super Bowl LIII: New England Patriots ta gana Los Angeles Rams pa titula campeon di NFL

Den un partido cu menos punto den historia, e ekipo di New England ta impone cu’n puntacion di 13-3 den e Mercedes-Benz Arena na Atlanta pa alcansa e record di frankicia cu mas titulo den historia. Tom Brady a transforma su mes oficialmente den e hungado cu mas renchi.

New England Patriots ta impone cu score di 13-3 riba Los Angeles Rams den e di LIII Super Bowl y un biaha mas ta titula campeon di NFL. Den e Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, e ekipo di Tom Brady a consegui su di seis titulo (2002, 2004, 2005, 2015, 2017 y 2019). Cu e triunfo aki nan ta coloca nan mes como e campeonnan maximo di e liga hunto cu Pittsburgh Steelers.

E duelo pa e trofeo Vince Lombardi a cuminsa cu mal pia pa e ekipo di Pats, ya cu den e prome pase di Tom Brady esaki ta wordo intercepta. E defensa di Rams a mustra su habilidad desde e prome momento unda cu Cory Littleton a keda cu e pase di e quarterback.

Pero despues a bin e prome fault di e partido contra di Rams pa un falta cu a costanan 15 yard di castigo. Eynan Brady a purba un pase largo pa e end zone den direccion di Hogan, pero e tabata demasiado largo. Despues di e accion aki, Stephen Gostkowski no a logra anota for di 46 yards. Patriots a purba na anota e prome puntonan pero sin éxito, mientras cu e ekipo di Rams a sigui sin por a haya nan ritmo.

Den e prome kwart e partido ta termina cu e marcado na cero. Tabata un comienso marca pa un demostracion di poder pa ambos ekipo. Rams a logra haya un prome down den su dos prome posesionnan, mientras cu Patriots a faya un gol di campo y tabata tin un Brady hopi vacilante.

Den e di dos quarter, cu a cumisna cu varios pasenan sigur di e ekipo di New England, e marcado ta habri: Gostkowski, cu a faya den su prome oportunidad, a anota un gol desde di 42 yard y ta pone e marcado na fabor di Patriots, 3-0.

Desde cu e prome puntonan a yega, Rams no tabata por a concreta un serie ofensivo cu nan a cuminsa cu’n gran recepcion di Robert Woods. Hopi problemanan den ofensiva pa e ekipo di Los Angeles, cu Jared Goff sin mucho suerte. Un biaha mas e bala den poder di e Patriots.

Den un atake comanda pa Tom Brady, cu no tabata tin un prome mita mucho di gaba, a pesar di tabata bon protegi na momento di pasa e bala, e ekipo di Belichick no a logra amplia e bentaha y e prome mita di e wega ta caba 3-0 na fabor di New England.

E di dos mita ta cuminsa malo pa Patriots. Despues di e lesion di Patrick Chung na su brasa drechi, e ofensiva di e ekipo di Brady no tabata por a probecha e atakenan y Rams ta logra empata e score. E autor di e gol tabata Greg Zuerlein, cu a logra cu’n skop for di 53 yard.

A pesar di e superioridad cu e ekipo di New England a mustra, e frankicia di Los Angeles a logra empata e partido na tempo y e ultimo 15 minuutnan di partido a transforma den un bataya. Cu solamente 6 punto, e di tres quarter ta cera cu solamente 6 punto, esun mas abao den historia, cu tabata pertenece prome na e Super Bowl IX cu 9 punto.

Tom Brady a warda lo miho cu e tin pa e ultimo momento. El a saca su magia den un drive determinante di 69 yarda den tres minuut. Den un momento cumbre di e partido, na menos di 10 minuut di final, el a conecta un gran pase pa Gronkowski y ta facilita loke despues ta resulta den un touchdown di Sony Michel. Patriots a kibra e partido di otro cu e formula cu mas ta resulta pa nan den e postseason: busca ‘Gronk’ y core cu a bala.

E conversion a resulta exitoso y e elenco di Belichick tabata dilanti 10-3. Rams a sali pa busca e empate y Jared Goff a purba carga su ekipo cu pasenan largo, pero sin resultado. Un intercepcion di Gilmore a practicamente seya e partido.

Na un minuut di final, Stephen Gostkowski ta marca otro gol pa asina haci e marcado 13-3 cu tabata e final di e partido tambe.

