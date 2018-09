Sunscreen organico ta sigur pa persona y bida maritimo

Julienne Heronimo di Aruba Life Organics ta duna nos un bista den su sunscreen organico cu ta ambos sigur pa persona como tambe e bida maritimo.

Sra. Heronimo ta traha sunscreen organico cu alabes ta completemente sigur pa nos coralnan. Sunscreen organico ta traha mes efectivo cu suncreen tradicional, pero e tur cos ta depende na e manera con personanan lo uza esaki. Un sunscreen traha cu mineralnan ta produci laag blanco riba cuero di e persona, cual t’ey pa proteha e persona su cuero di e rayonan dañino di solo, mientras sunscreennan tradicional ta penetra den e cuero di e persona pa realisa e mesun efecto di proteccion. E punto ta cu e sunscreennan tradicional aki ta contene ingredientenan cu no ta solamente toxico p’e coralnan, sino pa nos mes tambe. E no ta consehabel pa uza e tipo di productonan aki mas y mucho menos pa babynan. E tipo di sunscreen cu sra. Heronimo ta traha cu ta contene mineralnan ta garantisa proteccion contra rayonan UVE y UVB, cual ta wordo yama “broad spectrum”. Esaki ta sinta riba cuero di e persona y lo kita si e persona dicidi di bay landa por ehempel. Sra. Heronimo ta enfatisa cu e sunscreen ta kita y p’esey ta consehabel pa re-aplica despues cu esaki kita. Cada persona mester tene na cuenta con lihe nan mes ta kima. Esaki ta importante p’e persona por ta consciente di locual e ta haci riba beach p’e y p’e mantene su mes frecuentemente proteha for di e rayonan.

Sra. Heronimo a haci estudio riba e efectividad di su sunscreen pa hopi aña caba. Na prome instante el a traha e sunscreen pa su baby y e no por haya niun sunscreen cu tabata sigur pa su baby uza. El a opta pa traha su mesun sunscreen, cual el a haci na Aruba mes. E sunscreen ta uza zinc oxide, cual ta un “broad spectrum” sunscreen cu ta super efectivo y un di e mas sigurnan cu ta existi. Sra. Heronimo a haci suficiente estudio riba cada cinco ingrediente cu tin di cual zinc oxide ta wordo uza pa proteccion solar. E no ta haci niun tipo di daño na e bida maritimo, pasobra e ta un mineral y e tin un tamaño cu no ta hopi chikito cu e ta bira inefectivo y e ta desintegrabel ora e bay den lama.

Sra. Heronimo ta informa cu personanan por bay riba www.arubalife.com unda nan por haya informacion y cumpra e productonan aki online. E productonan aki a wordo bendi na cada camber di Bucuti & Tara Beach Resort y nan ta obtenibel tambe na diferente otro luganan manera Maggy’s Main Street, Paseo Herencia, Boticanan di Palm Beach, y pronto Santa Cruz, CC Bath & Body, y SpaMazonia.

Personanan ta hayando mas interes den e tipo di productonan aki y pronto lo ta obtenibel na mas luganan. Te asina leu, Sra. Julienne Heronimo, di Aruba Life Organics.

