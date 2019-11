“Sunrise Heights” lo brinda trankilidad y calidad di bida halto

Den entrevista cu Sr. Rafi Kock di Hexa Development Group e ta splica di cosnan inovativo di e proyecto cu a wordo presenta na Gobierno di Aruba, caminda e habitantenan ta bai biba den un comunidad. E prome parti aki ta e parti di mas caro caminda tin conduminiumnan y pool etc. y lo bai trece e mesun concepto aki na un prijs na Florin y cu ta accesibel na comunidad en general. Y den esaki ta bai haya diferente tipo di cas y nan ta diseña rond di diferente tipo di usuario dus lo bai haya no solamente cu tin un tipo di cas y esey ta tur. Sino lo bai tin por lo menos seis tipo di cas y tambe den e mesun cas cu e persona tin, por tin mas personalizacion caminda por kies riba cierto materialmente por ehempel vloernan, tipo di cushina y mas interesante di esaki ta cu ta biba den grupo caminda lo tin un espacio mey mey y lo bai tin un pool, lo tin un lugar caminda por haci un fiesta of loke conoce como “clubhouse”, un gym y lo bai tin hasta espacionan cu por wordo reserva como depositonan.

Dus hopi mas tipo di servicio y ora cu e persona yega cas no mester tene cuenta cu mester bai chapi yerba y tene cuenta cu e landscaping pasobra esaki tambe ta parti di e concepto nobo aki di biba unda cu tin hende cu lo percura pa esaki. Den e mesun proyecto aki e persona ta paga un “kleine onderhoud per maand” y e ora ey tur hende ta biba trankil y no mester preocupa cu esaki sino djis yega cas y enjoy e cas di bo soño. Y mas cu claro e lo ta un cas cu abo como doño tabatin hopi di bisa aden etc. Sr. Kock a sigui bisa cu lo bai tin partinan cu ta publico y parti priva cu ta di e proyecto. Pa e parti publico ta bai tin e cancha di basketball y tambe un parke multifuncional, entre otro un speel tuin y tambe por cana ful rond di e blok loke ta haci cu tin oportunidad pa recrea eynan, tanto pa esnan cu ta biba eynan mes como pa e resto di bario. Pues e no ta cuestion cu e proyecto aki lo bai ta sera ful den murayanan halto y ta algo priva, sino mas bien algo cu ta hopi habri y e idea tambe ta cu lo bai planta mata ful rond di e blok dus ta echt crea y embeyece e espacio publico cu tin actualmente.

Pa loke ta e materialnan cu lo wordo usa, Sr. Kock a bisa cu ta hopi interesante cu lo usa materialnan di ultimo generacion y ta conta cu experto cu a sinta desaroya y studia ki tipo di material por haci pa e edificio tin un aspecto hopi bunita pero tambe tene cuenta cu e edificio mester wordo manteni. Dus no mester tin un problema cu mantencion asina grandi cu ta bira un gasto na final y dor cu ta trahando cu hopi hende ta bira mas eficiente tambe den usa di energia dus ta bai haya cu e casnan ta bai usa poco energia. Mas cu claro lo bai tin un poco mas regla cu normal dor cu ta bai biba hunto, tin cierto cosnan cu mester bai na cierto formanan pero esaki ta pa tin un buniteza total di e proyecto. E proyecto ta bai ta algo cu ta unico y mirando cu tin e green corridor y Watty Vos Blvd. cla traha y ta haya e ora cu biba na Aruba awor ta bira hopi mas facil y no ta problema mas cu ta biba na Sanicolas of Oranjestad. Ademas cu Sanicolas actualmente tin hopi desaroyo y e proyecto tin un bunita panorama y ta hopi rustig eynan dus por biba eynan na Sanicolas y su nomber ta “Sunrise Heights” dus tin echt un bunita bista ora ta na segundo piso y por wak lama y parti di e seronan. Dus tin ful e elemento di trankilidad y acceso facil na e infrastructura di Aruba y esaki ta bai haci cu lo bai tin echt un calidad di bida apart y unico danki na e proyecto aki.

