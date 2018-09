Un bes mas Sunny supermarket na Bakval a keda controla pa personalnan di salubridad. Durante e control a canta bingo e higiena tabata laga di desea pero esaki no ta prome biaha cu autoridad ta cera esaki sea pa higiena of productonan caduca. No ta conoci cuanto multa un supermarket por keda haya y nunca ta yega e momento cu Minsiter Publico ta cay aden y bay over na e siguiente pasonan.

