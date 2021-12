Recientemente a tuma luga na St. Maarten un summit na unda a marca historia pa prome biaha, paso a conta cu presencia di directornan medico, directiva di seguro medico, staf di minister di salubridad y hurista y secretaris di Hospitalnan den Caribe Hulandes hunto cu Ministerio Hulandes di Salubridad (VWS). E meta principal di e summit aki tabata pa yega na un acuerdo tocante establecimento di e cooperacion entre hospitalnan DCHA, esta Dutch Caribbean Hospital Alliance. Esaki lo encera un cooperacion estrecho entre tur Hospital y otro institucionnan cu ta provee cuido medico specialisa somatico riba islanan Aruba, Boneiro, Corsou, Saba, St. Eustatius y St.-Maarten.

Despues di un temporada largo y pisa di negociacion finalmente a yega na un momento unda tur e Paisnan y Hospitalnan por haya nan mes pa loke ta e forma di cooperacion estrecho. Mantencion di autonomia, derecho pa loke ta escohencia y mantencion di e e cuido actual cu ya ta wordo ofreci ta wordo garantisa. E intencion ta pa medio januari 2022 DCHA wordo institui oficialmente. Na e momento ey tur e meta nan estableci y puntonan di salida mester ta detayamente poni den un plan di accion pa sigui cu e trayecto.

E meta di e cooperacion aki ta pa por garantisa e cuido pa tur habitante di Reina Hulandes y alabes por conta riba sosten na momento di calamidad, manera cu a mira e aña cu a pasa aki cu Covid-19. Tambe tin como meta pa manda menos pashent pa otro pais cu no ta Reino Hulandes. Lo traha mas eficiente y eleva e calidad pa loke ta cuido medico super specialisa entre e islanan y pues repartiendo e cuido aki e ora ey entre e islanan mes. Tambe lo coopera pa loke ta educacion pa personal den enfermeria pa no solamente traha riba e reto nan cu tin pa loke ta escasez pero tambe pa eleva e calidad door di mira den “cushina” di otro, comparti conocemento y brinda educacion mas dirigi riba necesidad den loke ta enfermeria specialisa. No por keda sin menciona e parti di compra di producto conhunto. Y den e caso aki ta papia mas tanto di productonan farmaceutico cu lo yuda den bahamento di gasto door di cumpra hunto.

Pa HOH e cooperacion regional aki ta importante paso e lo trece cune un contribucion substancial den loke ta baha gasto, fortalece e cuido cu ta wordo ofreci, intercambio di conocemento y personal cu e meta pa eleva calidad di cuido. Y tambe pa asina surpasa e recorte den cuido medico cu ta tumando luga na Aruba. Asina aki lo logra pa pashent haya e cuido medico di calidad y tambe cerca di cas.

