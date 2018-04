Suma di 40 miyon florin no a wordo paga na belasting na 2017

Departamento di Impuesto tin un team di mas o menos 20 hende, y tambe tin FIOD team pa casonan di fraude, companianan cu a bin opera na Aruba y no tin ningun registro di pago di impuesto. Sra. Luenne Gomez- Pietersz ta splica cu aña pasa tabata tin 20 control cu a resulta den un coreccion di belasting di casi 40 miyon florin na coreccion. Kiermen 40 miyon florin no paga door di negoshinan cu no a paga nan impuesto, of no tin nan buki na ordo of cu nunca no a entrega un declaracion.

Actualmente e coreccion cu control Impuesto haci pa aña semper ta cay den cifranan miyonario, asina ta e caso di 2016 cu 21 miyon florin y 2017 cu 40 miyon. Esunnan cu ta haci negoshi riba Facebook cu no ta registra of esunnan cu tin negoshi na cas y ta trece mercancia di afo, nan ta bay haya control p’esey ta recomenda pa bin registra. Esaki tin atencion di Departamento di Impuesto y e negoshinan aki lo haya nan control. Ta purba di stimula e clientenan mes pa nan bin registra.

Fin di luna di april den conhunto cu Camara di Comercio ta bay tin un seccion di informacion pa splica e comerciante cu ta cuminsa un negoshi ki tipo di impuesto e lo mester bay paga den futuro si e ta BBO, BAZV, Inkomstenbelasting, kico ta e papelann cu e mester tin, con pa registra pa e haya e informacion si acaso e cliente no sa.

E momento cu un cliente haya un control e ta un situacion fastioso, pero si e cliente no ta bin registra of ta mustra cu nan no kier paga e ora impuesto ta bin cu control severo cu consecuencianan grandi pa e negoshi. E por bira un situacion fastioso pa e comerciante. Momento cu Impuesto duna informacion, pero deliberadamente e comerciante no ta bin registra nan mes y sigui haci negoshi sin paga belasting.

Ora cu negoshi bay registra e mester tin un registro di Camara di Comercio, si ta un negoshi chikito tin un posibilidad den e ley na futuro unda esunnan cu negoshi cu ta genera menos di 12mil fls pa aña lo no mester paga BBO of AZV. Cu esey lo kier stimula economia, stimula e comerciante chikito pa bin registra nan mes tambe pero cu no tin di paga belasting y lo por dunanan cierto facilidad. E ley a wordo presenta caba na Ministerraad y ta canando su proceso. Pero e ta algo cu gobierno y minister a bin ta delibera ariba dje, pa wak con por acapara e parti ey, di e negociante chikito. Te asina leu, Sra. mr. Luenne Gomes- Pieterz, directora di Departamento di Impuesto.

