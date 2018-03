Suiza ta congela activonan di Diosdado Cabello y shete otro

STOCKHOLM, Suiza- Diaranson e Conseho Federal (gobierno) di Suiza den un comunicado a anuncia sancionnan contra di Venezuela y a congela fondonan di shete minister y alto funcionarionan “pa motibo di violacionnan di derechonan humano y e deterioro di estado di derecho, y di e institucionnan democratico”.

E sancionnan, cu lo bay na vigor pa 6 or di atardi, ora di Suiza, ta sigui asina e sancionnan impone door di Union Europea, segun e ehecutivo a informa den e comunicado.

Concretamente, e Conseho Federal a congelado fondonan di shete minister y cargonan halto y ta prohibi nan e entrada na Suiza. Aunke e comunicado no ta specifica kendenan.

Tambe a congela e bienesnan di e institucionnan cu e comunicado tampoco a nombra.

Ademas, e Conseho Federal a establece un embargo riba e ekiponan militar y e bienesnan “susceptibel di ta wordo uza cu finnan represivo”.

Specificamente, e sancionnan a prohibi e benta, exportacion y e transito di bienesnan di ekiponan militar, y bienes susceptibel di a wordo uza pa finnan represivo.

Di mes manera, ta prohibi e benta di ekipo y tecnologia cu lo por sirbi e vigilancia of pa intercepta comunicacionnan telefonico of di internet.

E texto ta specifica cu gobierno di Suizo ta “gravemente preocupa pa e violacionnan cada biaha di libertadnan individual di Venezolanonan, unda e principio di separacion di poder ta wordo severamente afecta y unda e proceso pa e eleccionnan pa e siguiente eleccionnan a sufri un deficit fuerte di legitimidad.

Fuente: https://www.clarin.com

