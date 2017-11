Sugerencianan di psiquiatra Enahoro ta incorecto

Ministerio Publico a tuma nota di e declaracionnan cu señora R. Zecher Enahoro a duna na prensa na Hulanda. Señora Zecher Enahoro a yega di traha como psiquiatra na Aruba.

Procurador-General di Aruba Alexander van Dam no ta reconoce su mes at all den e imagen di Aruba cu ta wordo pinta den e noticiananan aki. E ta lamenta profundamente cu NOS y otro medionan di comunicacion na Hulanda no a haci uso di e regla periodistico di scucha ambos banda di un medaya, prome cu sigui cu publicacion. E imagen cu señora Zecher Enahoro ta pinta di e situacion Arubiano, ta incorecto y no ta basa riba hechonan.

Loke señora Zecher Enahoro ta sugeri, esta, cu fiscalnan di husticia lo tin miedo pa persigui un sospechoso, ta puro nonsens.Tambe e imagen cu Aruba lo ta un destinacion di sex pa turistanan pedofiel ta algo cu Ministerio Publico no ta reconoce at all. No ta existi ningun sorto di prueba cu esey lo a pasa of lo ta pasando.

Señora Zecher Enahoro a traha na Aruba di 2008 te 2010. Ta berdad cu JZP no tabata bon na ordo den e añanan ey. Tanto Ministerio Publico como Cuerpo Policial di Aruba a haci nan maximo esfuerzo den e añanan despues pa traha riba casonan di zeden y persigui sospechosonan di zeden. Generalmente por bisa cu casonan di zeden hopi biaha ta dificil, pasobra frecuentemente ta trata di casonan one-on-one, den cual e declaracion di e victima ta para liñea recta contra esun di e sospechoso. Esey ta nifica cu mester haci uso di capacidad grandi di recherche pa, den cuadro di haya sa e berdad, yega na un caso penal cu por wordo persigui.