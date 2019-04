Sue-Ann Ras:“Lista di espera dentro di e cadena social ta bahando cu Sociaal Crisis Plan”

Parlamentario Sue-Ann Ras ta di acuerdo cu no tur cos ta unda e mester ta ainda, pa loke ta trata ehecucion di Social Crisis Plan (SCP) y cu nos mester ta hopi preocupa pa tur loke e medionan di prensa porfin ta tribi di trece dilanti, tocante e cantidad y gravedad di nos problemanan social, manera; uzo di droga den nos comunidad, specialmente bou di nos hobennan, core bou di influencia di alcohol, agresion contra maestro, mayor of otro miembro di famia, violencia domestico, abuso di mucha, incest y hopi mas. Ras sigur ta un di e tantisismo personanan cu kier mira solucion rapido, pa e problemanan social aki y den esey no tin duda. “Pero nos mester keda realistico y traha riba e solucionnan rapido, efectivo y duradero, cuminsando na e rais di e problemanan, cual sigur un di nan tabata cu cada instancia of fundacion, tabata traha estilo di ‘one man island’ y no tabatin comunicacion ni trahamento hunto” Ras a cuminsa na bisa.

EXPLOSION DI PROBLEMA SOCIAL

“Nos problemanan social no a origina november 2017, mas bien esey tabata e explosion di problema social cu a bira visibel pa henter Aruba para keto y realisa cu nos problemanan social, ya ta surpasando tur nivel di normalidad”, Ras a cuminsa na bisa durante su disertacion di diabierna ultimo. Cada biaha cu un cos horibel of shocking pasa, cual ta loke ta pasando basta den e ultimo añanan, ora cu raporta un crisis. Segun Ras p’esey mes nos ta haya un ilusion di deterioracion constante, unda tur hende ta reacciona, pero despues di algun dia, ta lubida y bida normal ta sigui. SCP ta algo cu no ta awor mester a drenta na vigor, sino di hopi aña caba y p’esey mes, Ras ta condena tur e parlamentarionan anterior, cu no a haci absolutamente nada, pa adresa e problematica aki y pio ainda, a scoge pa ignora completamente varios rapport, cu tabata duna tur indicacion di aumento drastico di crisis social, cu lo conduci na un explosion di crisis social nacional, manera ta e caso awor.

‘WACHTLIJST’ TA BAHANDO

Un lista di espera asina largo, bo no ta crea di anochi pa mainta. E lista di espera aki ta mas bien e consecuencia fatal di no a duna debido atencion y accion na tur e gritonan di e profesionalnan den veld social, hudicial, enseñansa y mas. For di 2018 cu a cuminsa traha cu SCP, e listanan di espera a cuminsa baha. Bureau Sostenemi tin como meta pa e aña aki elimina lista di espera completo, Departamento di Asuntonan Social, a baha su lista di espera di 6 luna pa 2 luna y Voogdijraad a baha su lista di espera di 245 caso pa 160 caso. Ta bon pa accentua tambe, cu elimina lista di espera, no kiermen djis atende un persona, mucha of situacion y bo ta cla. Ta un trabou den colaboracion mester tuma lugar y mester haci investigacion, analisis, bin cu plan di maneho specificamente diseña pa cada caso y mester di profesional pa atende cada caso. “Ta contento pa tende si, cu e lista di espera ta bahando tur caminda, pero atrobe esey no kiermen cu nos problemanan social ta soluciona y cu nos mester ta ok of relaha cu esey. E profesionalnan den veld porfin ta hayando tur loke nan mester, pa eherce nan trabounan mas eficiente, responsabel- y profesionalmente, ya cu un di e problemanan cardinal tabata falta di mas profesional, como tambe ‘deskundigheidsbevordering’ den veld, cual awor tambe a haya atencion” Ras a finalisa bisando.

