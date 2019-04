Sue-Ann Ras: “Violencia contra nos docentenan: Un crisis social nacional silencioso!”

Dialuna ultimo Comision Fiho di Enseñansa di Parlamento a reuni cu e Comision di Maestro Preocupa, cu a entrega diabierna ultimo un carta di preocupacion tocante violencia contra maestro na pia di trabou. Parlamentario Sue-Ann Ras, cu ta forma parti di e Comision Fiho di Enseñansa di Parlamento y cu tin experiencia di 15 aña den veld, tambe a combibi varios situacion, cu sigur ta pone uno sinti insigur y vulnerabel den e funcion como docente. “Sin duda violencia contra docente ta e nadir (punto abou mas extremo) di paternidad. Ta di lamenta cu agresion contra docente ta tumando lugar, no for di awor, sino hopi aña caba, pero awor si a yega e momento pa bisa; Te aki!”, segun Ras.

Cultura di keda keto

E echo cu e docentenan ta regularmente someti na atake fisico y verbal riba tereno di scol, no por sconde mas bou di mesa ya cu ta contribui na un hubentud, cu ta perde speransa den futuro. Mayoria programa di prevencion di violencia na scol, pa no bisa tur cu tin na Aruba, ta focus riba e studiante como unico victima. Sinembargo e docentenan tambe ta experiencia violencia na scol, incluso for di e propio alumnonan. “Violencia verbal sigur ta algo cu diariamente hopi docente ta confronta y mi por bisa esey di experiencia propio, pero nos ta opta pa keda keto y resolve e problema na scol mes y busca pa sa, dicon e alumno ta actuando asina y brinda ayudo te unda por,” Ras a cuminsa na expresa. Pero e respet di e mayornan como comunidad pa e funcion como docente, tambe ta hunga un rol grandi. “Mi ta sigur cu hopi di nos por identifica cu e experiencia di pasado, unda cu un docente su palabra tabata sagrado y tabata demostra respet. Paso si como alumno bo haya straf di docente y na cas nan haya di tende, bo lo haya riba dje”, Ras a sigui elabora.

Awendia hopi cos a cambia, pero ta keda si na e mayornan como comunidad, pa inculca respet pa cualkier maestro, ya cu nan funcion ta pa no bisa, esun di mas importante den desaroyo di un pais. Respet no ta algo cu na scol so bo ta siña. Respet bo ta siña na cas, paso eynan ta e fundeshi di educacion general. “Como mayor y adulto nos mester por demostra respet pa e funcion di maestro, pa asina e mucha- y hobennan tambe por sigui e ehempel aki”, Ras a finalisa bisando.

