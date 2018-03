Sue-Ann Ras (MEP):“Stop di wak patras y wak kico nos por haci diferente”

‘Ta yega e momento pa nos stop di wak patras y wak kico nos por haci diferente’, tabata palabra di Sue-Ann Ras, parlamentario di MEP, durante reunion di tratamento di e ministerionan di e gabinete Wever Croes. Segun Ras, e ta sostene e conseho referente ministerio di enseñansa, unda cu a sugeri cu cultura mester a forma parti di dje, mirando cu normalmente nan ta cay hunto. Deporte tambe mester por cay bou di e cartera ey, segun Ras y como tal e parlamentario a sostene e pensamento pa e cambio ey.

INTEGRIDAD

Contento Ras tabata pa tende cu e organo consultativo (RvA) tabata dispuesto pa promove tur loke ta integridad. “Integridad ta algo cu nos ta nace cun’e y bo ta cre’e. Cada famia ta cre’e diferente. Pero un cos mester ta sigur. Na momento cu bo ta un representante di pueblo, bo mester percura pa bo integridad ta na top di e lista di e cosnan cu bo ta haci”. Esaki, pasobra segun Ras, tur loke bo haci mester refleha un bon gobernacion, algo cu sigur ta bira dificil pa oposicion referi na dje. Ras ta referi na un ex minister (di e gabinete anterior) cu a cay cera. “Mi ta cuestiona esey masha hopi mes, specialmente e cartera cu e minister ey tabatin; cu ta esun di hoben y e parti social. Mira unda nos problemanan social awor aki ta!” Ras a subraya riba e tema. Tur e casonan social, cu ta biniendo dilanti, cu no a haya e atencion debido durante tanto aña, debi cu a consider’e como un ‘pret pakket’. “Esey no tin nada di haci cu un pret pakket, pasobra e resultado aworaki ta devastador” Ras ta sigui bisa.

SCAPA GASTO

Loke cu Ras a haya remarcabel, ora a trata e tema di scapa gasto, ta ora cu oposicion ta critica e asunto di 7 pa 8 minister di e gabinete actual, siendo cu oposicion den pasado a crea cartera nobo y yega te na 9 minister y un sinfin di departamento. “E ora mi pregunta ta: “Na ki ‘kostenbesparing’ boso ta referi na dje” Ras a sigui bisa.

LOGICA

E palabra logica tambe a bin na ordo. “Mi ta puntra mi mes, unda e logica a keda, ora cu a tene varios green conference (durante gabinete anterior), pa crea un Aruba mas berde, siendo cu na mes momento cu a gasta 10 miyon florin of mas, pa awendia nos tin 16% di nos poblacion den pobreza y nos no sa cuanto caso mas di pobreza tin, cu ta escalando, unda cu nos tin cu haci inversion grandi, pa por rescata e situacion aki”.

Comments

comments