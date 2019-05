Sue-Ann Ras (MEP):“Periodo di examen na scolnan secundario a cuminsa”

E periodo di examen a duna inicio na Aruba y cu esaki ta trece un capitulo di sumo importancia pa tur e studiantenan en cuestion. Mas cu claro esaki tambe ta trece su retonan, pa tur cu ta envolvi den enseñansa secundario na Aruba, specialmente e studiantenan como henter e nucleo familiar. Alrededor di 1850 studiante ta bezig cu nan examennan riba diferente nivel di scol secundario: EPB Hato cu 312, EPB San Nicolas cu 148, MAVO rond di 850, HAVO San Nicolas cu 134 y HAVO Playa 300 y VWO cu 123.

5 RETO COMUN

Segun Ras e dianan cu tin dilanti di e studiantenan awor, ta uno yena cu reto y ta bon pa percura, pa e cinco puntonan aki, no bira un obstaculo y evita nan mas cu ta posibel. “P’esey un bon planificacion ta di sumo importancia, pa por balansa bo ora-, dia- y materianan cu bo tin cu studia, pa evita cu na final, bo ta bay traha examen, sintiendo cu bo por a haci mas,” Ras a cuminsa na bisa.

1. Falta di Disciplina: “Bo nivel di exito ta determina pa bo nivel di disciplina y perseverancia”. Un rutina di disciplina riba loke bo tin cu studia y ki ora bo tin cu studia ta yuda bo enormemente pa ta exitoso. Exito no ta sosode cu ayudo di magia. Percura pa un planificacion bon planea y un guia bon delinea.

2. Demasiado Atraccion: En bes di nan ta concentra riba nan metanan, e studiantenan hopi biaha ta inspira pa e storianan exitoso y no ta dedica tempo riba nan preparacion. Y sin laga afo social media y otro artefacto cu ta kibra e concentracion. Ta consehabel pa pone bo celular un caminda leu y no mishi cu ne, mientras bo ta studiando.

3. Peer Pressure: presion di famia ta uno cu sigur hopi studiante lo sinti. Un bon guia, palabra di motivacion, accion di empatia semper ta bonbini den e periodo aki y asina garantisa cu bo yiu no ta sinti mas presion, cu e mes ta poniendo riba su mes caba.

4. Posterga e capitulo: kisas bo a studia un capitulo cu ta mustra di ta poco dificil pa compronde. En bes di completa e capitulo ey, bo ta dicidi pa lag’e pa ultimo, ora bo tin mas tempo pa dedica na e materia. Esaki ta un NO-NO! No posterga loke ta rekeri bo atencion inmediato. Warda te ora bo tin tempo, solamente lo stroba e proceso, practica y di tin un bista riba e detayenan. P’esey resolve e problema mas pronto cu ta posibel.

5. Falta di Guia: hopi biaha e studiantenan por haya nan mes perdi. Ki caminda pa bay? Con pa planea pa bo studiamento? Ken mi acerca ora mi tin dificultad? Tur e preguntanan aki ta kita nan concentracion. P’esey ta importante pa planea cu un docente of mayor, of cualkier persona cu tin experiencia, pa nan fungi como bo guia of mentor. No duda pa acerca un hende y asina evita e sentimento di no ta sigur loke bo ta haciendo, unda bo ta perde hopi tempo balioso di concentracion y dedicacion na bo studiamento.

CONSEHO FINAL

Ras den su añanan di experiencia como docente di examen, ta indica cu conseho nunca ta falta studiante ni mayor, pa asina surpasa e periodo di examen y sali victorioso. “P’esey mes ta importante e rol cu cada miembro di famia mester tuma den e momento crucial aki pa e studiante en cuestion. Cooperacion, trahamento hunto, motivacion y atencion ta clave pa e studiantenan” Ras a sigui elabora. Ta bon pa enfatisa, cu un studiante no por pasa oranan largo ta studia y ta bon pa tuma un break cada 45-60 minuut y evita keda sin drumi e anochi prome y percura pa bo drumi tur anochi suficiente. Studia den grupo of combersa cu un adulto tocante un materia tambe sa resulta den algo positivo, specialmente ora cu e studiante a pasa basta rato caba ta studiando. Percura pa e studiante come bon mainta, ya cu e orario di examen ta largo y sigur e tin mester di e energia, sin importa cu normalmente e studiante no sa come. “E stress y presion cu examen ta trece cu ne, ta pone uno sinti e cosnan di mas straño cu por tin, incluso hamber. Y finalmente cada mayor mester ta envolvi den e proceso di examen di nan yiu y ta extra atento con su dia ta bayendo y demostra bo interes y responsabilidad como mayor”, Ras a finalisa bisando.

