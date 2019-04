Sue-Ann Ras (MEP):“Arte di Palabra mester haya su luga den curiculo di educacion”

Diasabra a celebra e di 11 edicion di Arte di Palabra, unda 28 hoben a demostra nan talento y experiencia di bida den un bachi creativo. Parlamentario Sue-Ann Ras, hunto cu colega Hendrik Tevreden y Shailiny Tromp Lee a disfruta di e anochi, unda cu e poemanan a refleha varios topico actual den nos comunidad y na un manera inocente, e hobennan aki ta vocifera y cuestiona, kico ta pasando rond di nan. Remarcabel ta, cu no tabatin tanto participante den e categoria di cuenta y poema existente, pero mas bien ta di aplaudi y aprecia, cu nos hobennan tin e curashi y habilidad pa pone nan sentimentonan, transmiti nan conocemento y balor humano den harmonia cu arte di palabra.

BALOR DI UN POETA

“Ta yega ora pa nos realisa y duna balor na e gran importancia cu tipo di evento, manera Arte di Palabra, tin riba desaroyo y formacion di un mucha of hoben. Un poeta ta un contribuidor enorme di nos cultura, cu ta haci e ehercicio di skirbi su poesia, reflehando sea su bida, un experiencia, un pasion, un vocacion, un namoramento, un bicio, un stigma of su arma di lucha y di comunicacion”, Ras a elabora. Ta di lamenta cu e sala no tabata yen, mientras cu e hobennan aki a dedica alma y curpa pa presenta y demostra nan habilidad cu idioma y finalmente declama nan poesia. Den pasado Ras mes tabata un di e docentenan cu tabata hopi activo den e evento aki y ta corda ainda, con e alumnonan tabata dedica tempo y energia den esaki. “Mi ta aplaudi e docentenan di e scolnan cu a participa e aña aki y alabes mi kier sigui encurasha mas docente di Papiamento, pa nan tambe join e evento aki. Mi sa y ta compronde cu no tur ora tin espacio den nos sistema di enseñansa, ya cu apenas ta haya ora pa termina cu tur loke tin planea. Pero loke bo ta experiencia como docente, den e transformacion di un hoben, ora cu e ta trahando riba e proyecto aki, ta inigualabel”, segun Ras.

RECONOCEMENTO

Ta di aprecia tambe cu a duna reconocemento na sra. Mimi Rosel Koolman di Radio Bo Guia FM como tambe na Trevor Rosel di Mente Inteligente di Tele Aruba, pa nan tremendo contribuicion y sosten cu nos idioma Papiamento. E plataforma cu ambos ta brinda den nos comunidad ta enorme y sigur mester sigui haya sosten pa keda haci esaki. Na mesun momento sra. Mimi a haci un peticion tambe, pa Arte di Palabra haya su luga den enseñansa, ya cu no ta esey so mester haya su luga, sino henter un curiculo di educacion di cultura mester drenta. Parlamentario Ras ta convenci cu: “Un generacion sin educacion di cultura, ta un generacion sin amor y balor pa cultura y ta parti di un herencia perdi.”

Parlamentario Ras kier felicita tur scol, docente, participante alumno, mayor y publico en general pa nan aporte, ya cu e trabou y funcion cu cada un ta haci, ta grandi y sigur di balora. Un palabra di exito ta bay na tur ganado cu lo bay representa Aruba na Corsou den Arte di Palabra. Finalmente Ras kier felicita y gradici henter e team dinamico di Departamento di Cultura, specialmente e team dinamico di Arte di Palabra, cu anualmente ta traha incansablemente cu e fondonan limita, pa pone un tremendo evento riba pia y asina sigui engrandece cultura di literatura skirbi di nos hobennan.

