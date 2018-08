Sue-Ann Ras (MEP): “Violencia domestico ta birando un cancer den nos sociedad”

Comunidad di Aruba a experencia otro dia scur mas cu e caso di violencia domestico fatal e siman aki. Alavez e suceso aki tabata un ‘eye opener’ pa hopi, cu ainda ta biba sea den negligencia di e problematica di violencia domestico of no kier kibra silencio of door di falta di conscientisacion di e topico aki. “For di momento cu mi a drenta Parlamento, e necesidad y urgencia pa atencion y accion den e veld social tabata enorme,” Parlamentario Sue-Ann Ras a bisa. “Biniendo di veld di enseñansa, mi tabata sa cu nos problemanan social ta escalando y aumentando, ya cu na hopi ocasion, bo ta haya bo, ta eherce e funcion como mediador pa e hobennan den tipo di e casonan aki,” e ta sigui bisa.

CIFRA

Ras ta mustra cu segun e cifranan disponibel di 2014 te cu 2017, tin casi 500 caso, cu a bin dilanti na Fundacion pa Hende Muhe den Dificultad, faltando ainda e relatonan anual di C.P.A. y Ministerio Publico, ya cu ta for di 2014 no a ricibi esakinan mas pa por tin un miho bista tocante e problematica di violencia domestico. Pero segun e relato anual di Ministerio Publico di 2010 te cu 2014, Maltrato ta posiciona como nr 5 den e delitonan mas frecuente cu un promedio di 150 caso anual y na 2014 tin registra 200 caso.

‘AANGIFTE’ HACI

Un di e problemanan cu e casonan aki ta e aspecto di haci denuncia of ‘aangifte’. Ras a compronde cu hopi hende muhe a duna di conoce cu nan ta entrega un ‘aangifte’, pero despues no ta tende nada mas. Pero aki tambe tin un problema di falta di informacion, ya cu hopi biaha Ministerio Publico ta manda un carta, unda ta notifica nan, cu nan no por sigui trata e ‘aangifte’. Pero djis duna keho verbal, sin firma nada den presencia di un polis, no ta un berdadero ‘aangifte’ y hopi ‘aangifte’ ta keda tira na warda di polis, pasobra esun cu a haci e keho, no a bin firma. Y bo tin derecho riba un copia. Y tin biaha no ta registra un boet of aangifte, door cu nan no ta ‘gemuteerd’.

CRISIS PLAN SOCIAL

E storianan ta hopi, pero loke mas ta resalta, ta e falta di aceptacion y conocemento tocante kico tur ta cay bou di violencia domestico. Den e Crisis Plan Social di gobierno, Ras a splica cu a pone un suma di alrededor di 500 mil florin, pa FHMD extende nan capacidad di acogida di nos hende muhe- y muchanan, cu ta biba den un ambiente di violencia y abuso. Lo crea 6 extra shelters pa asina yega na 16 shelters y 4 cas di reintegracion den sociedad y lo duna curso di reenforsamento; pa e hende muhenan aki haya guia y asina set up un bida nobo/normal.

KICO TA VIOLENCIA DOMESTICO?

Ta papia di Violencia Domestico ora un persona (sin importa edad of sexo) trata di controla y di eherce poder riba su pareha, den e contexto di un relacion sentimental. Por categoris’e den diferente tipo di abuso y sigur aki ta unda cu hopi ainda ta pensa, cu no ta trata di violencia domestico, ya cu e por ta: fisico, emocional, sexual y/of financiero. No mester lubida tampoco cu niun religion of cultura ta acepta violencia domestico.

