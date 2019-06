Sue Ann Ras (MEP): “Ta un tata ta un responsabilidad pa bida!”

Diadomingo nos ta celebra Dia di Tata y Parlamentario Sue-Ann Ras ta desea di comparti un reflexion di e rol di un tata di bida di nos muchanan.

A pesar cu comercio no ta mercadea Dia di Tata optimalmente, ta un bon momento si pa nos puntra nos mes, kico ta nifica ta un berdadero tata y no djis engendra yiu, lubidando riba e responsabilidad mutuo den tur aspecto y desaroyo di e yiu(nan) involvi.

BON TATA

E imagen ta un ‘bon tata’ ta ampliamente difundi pa cada sociedad y nos no ta un excepcion. Ta di lamenta si, tur e casonan cu bo ta tende y experiencia, unda e ausencia fisico y emocional ta enorme den bida di nan yiunan. Si nos bay bek den pasado, unda cu e tatanan tabata e proveedor principal di famia, nos por bisa cu nan tabata percura pa satisface tur e necesidadnan material di un hogar. ZE tata no ta logra satisface e necesidadnan presente, cu ya tin otro ta presenta. Su unico meta y importancia tabata, pa wak su yiu(nan) crece, ya cu e mama tabatin e rol di atende e otro aspectonan di educa e yiu(nan).

A surpasa e tradicion como unico proveedor y nan a cuminsa comparti den e criansa di e yiu(nan), unda a crea un dimension di convivencia familiar. Nan a cuminsa participa den e cuido y educacion di e yiu(nan) y duna atencion y demostra afeccion. “Ami realmente ta bendiciona y gradici di tabatin y tin mi tata den mi bida y sigur e ta cuadra den e rol aki; proveedor principal y semper a percura pa brinda mi e oportunidadnan pa crece,” Ras a expresa.

AUSENCIA DI FIGURA PATERNO

Sinembargo pocopoco, e rol, di un tata a haya un otro dimension scur. Nan ausencia a cuminsa bira mas, ya e bos di e tata pa duna siguridad, confiansa den bida, establece e limitenan di conducta infantil y cera e circulo di amor cu un yiu mester ta rondona di dje, a cuminsa desvanece.

E concepto di Bon Tata a haya un percepcion nobo y ya su influencia cu ta asina poderoso den salud emocional di su yiu(nan), a pasa pa pasado. “Den tur e añanan den enseñansa, mi mester bisa cu ta di lamenta, con nan ausencia ta impacta e bida di mi alumnonan. Un tata no ta djis un miembro di famia mas. Un tata ta esun cu ta busca y percura pa e necesidadnan di mas sutil di su yiu(nan): esunnan emocional y psikico. Nan tin cu percura pa promove un ambiente, unda ta permiti e desaroyo optimal di e potencialidad di nan yiu(nan), poniendo un marco di libertad responsabel y no uno dominante. Nan mester percura pa guia nan yiu(nan) sin agresividad, pero cu firmesa motiva y rasonabel y brinda nan e hermentnan necesario pa crea un fundeshi di balor, norma y principio. Esey ta e rol di un tata y no loke nos ta experienciando na gran escala,” Ras a enfatisa. Aunke no por descarta tampoco, cu ainda nos tin varios bon ehempel di tata y eseynan nos mester aplaudi y encurasha nan, pa nan conta y comparti nan responsabilidad y experiencia na otro, specialmente den nan circulo di amistad.

“FinalSmente mi kier felicita tur tata, specialmente mi tata, cu semper a demostra di t’ey pa mi den bon y malo, demostrando un amor unico y kico kiermen ta un bon tata pa su yiunan. Mescos cu mi ruman homber, mi primonan, mi omonan y mi welolnan, cu ta un tata ehemplar ta percura pa mustra nos kico ta e rol di un tata berdadero, sin importa e tempo cu nos ta aden. Un Feliz Dia di Tata y hopi bendicion!”, Ras a finalisa bisando

Comments

comments