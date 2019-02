Sue-Ann Ras (MEP): “Papiamento, mi ta orguyoso di bo como mi lenga materno

Dia 21 di februari ta celebra Dia Internacional di Lenga Materno, cu ta origina di Bangladesh, Pakistan. Nos idioma Papiamento sigur ta un di e idiomanan cu tambe taden peliger di extincion y ta nos deber y responsabilidad pa percura pa nos idioma, sigui pasa pa e siguiente generacionnan. “Papiamento ta existi pa mas di 250 aña caba y como bon Arubiano, nos tin cu percura pa nos lenga materno, no muri, ya cu esey lo nifica cu nos lo perde siglo di conocemento y tradicion, cu a contribui naforma loke nos ta awendia,” parlamentario Sue-Ann Ras a cuminsa na bisa.

IDIOMA MATERNO

E meta di e dia aki ta pa conscientisa e balor di idioma den un sentido general, pero specialmente di e gran nificacion y balor cu bo idioma materno tin. “Idioma materno ta bo prome instrumento cu bo ta uza pa comunica verbalmente y ta for di chikito bo ta siña crea laso y relacion cu bo mama, tata y otro persona, uzando bo idioma materno”, Ras a expresa. Imagina bo, cu Papiamento, tambe ta cay den e idiomanan den peliger di extincion, unda cu investigaciona splica, cu mas di 7 mil lenga cu ta papiando actualmente, ta spera cu 50% lo disparce prome cu e proximo siglo. Segun Ras, e ta haya dificil pa imagina, cu despues di a sobrevivi opresion y colonialismo, e balor di nos lenga materno, ta un di e lenganan privilegia y cu ta conta cu hopi papiado y a hasta incorpor’e den e sistemanan educativo, aunke cu hopi resistencia y falta di aprecio y conocemento di su capacidad y potencialidad.

NIFICACION Y HISTORIA

Si bay bek na e origen di e fecha di 21 di februari 1952, nos mester reflexiona y balora con un grupo di studiante tabata demanda pa nan lenga materno, Bangla, haya reconocemento como lenga oficial. Y ta door di e acto di balentia aki, polis a los tiro y a tres hoben a fayece. “Si nos realisa bon, esaki tabata un acto internacional, di cual hopi di nos no tabatin of tin conocemento. E acto aki no ta refleha cu a tuma e dia como un fiesta di folclorisacion pa e centronan educativo, sino cu e acto violento y hororoso aki, ta pone nos reflexiona y compronde dicon ta importante nos lenga materno den sistema escolar y cuestiona dicon e hobennan aki tabata kier a haya oido y reconocimento pa nan lucha. E aceptacion di lengamaterno ta importante, pasobra e ta habri porta nobo, kibrando paradigma y miedo”, Ras a enfatisa.

Segun Ras: “Ta mas cu claro, cu nan papia cu mi den un idioma cu mi no sa, mi ta limita mi mes na expresa di forma simpel y esey ta netamente loke e sistema di educacion a brinda nan y ta brinda nos, unda nan ta minimalisa y hasta cera e aprendisahe y interaccion cu un idioma cu nan no conoce.”

CALIDAD DI ENSEÑANSA

Si no tuma na cuenta e uzo di idioma materno, no ta duna calidad di enseñansa y aprendisahe pa un di dos idioma, ya cu ta importante pa maneha e cuater habilidadnanlinguistico: scucha, papia, skirbi y lesa, pa crea un papiado completo y di e forma aki haci posibel e enseñansa di un di dos idioma, cual lo facilita e aprendisahe; pues no ta siña lesa y skirbi dos biaha. Y esaki ta netamente e fout cu nos ta haciendo! Sin laga afo, con cada educador, mayor y adulto ta expresa y fortalece e identidad di idioma materno den nos muchanan y nos hobennan, desde e contexto familiar, educativo y comunitario. Pa logra esaki nos mester laga un banda e prehuicionan y stereotiponan como e mitonan linguistico, etnico y social un banda. Pues nos scolnan ta un instrumento pa transferi e conocementonan nobo, fomenta den un educacion pa forma e sernan autentico, critico y cu ta identifica como berdadero papiado y no solamente di un lenga, sino di varios. Guatemala ta rico pa loke ta trata idioma Maya, unda tin 22 di nan y aunke nan no ta standarisa, nan ta acepta como patrimonio cultural. “Enfatisando, mi ta bisa, ban haci uzo di nos lenga, sin importa cua e ta. No mester celebra riba un dia, sino nos mester corda cu un idioma of lenga tin henter un cultura y herencia su tras,” Ras a finalisa bisando.

