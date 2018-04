Sue-Ann Ras (MEP): Kico a pasa cu e veld Xander Bogaerts?

Temporada di Little League a inicia algun siman atras y cu masha entusiasmo e muchanan hunto cu nan famia ta bishita diferente veld pa presencia y apoya e weganan di baseball. “Como mama mi tabata presente pa apoya mi yiu homber y su team tur siman. Pero na mes momento, como parlamentario, mi a puntra mi mes kico a bay robes cu e parti di tereno na Xander Bogaerts Ballpark na Centro di Bario Lago Heights, unda cu e publico mester presencia e wega, ya cu e ta den un estado inhumano”, parlamentario Sue-Ann Ras a comenta den fin di siman . Aki Ras ta referi na e falta di facilidad pa por wak e wega na un manera agradabel, unda entre otro, e tribuna NO tin un dak y cu e mayornan y famia mester sinta den auto, of para wak e wega den higra di solo na muraya. Esaki ta un decepcion y disgusto cerca henter un grupo di mayor, cu no ta nada contento cu e estado di veld, unda nan yiunan mester hunga wega di bala.

DECEPCION

Pa ta exacto bayendo bek den noticia, el a bin corda riba e grandioso apertura na december 2013, na momento di e dedicacion di Xander Bogaerts Stadium cu a inaugura e evento di ‘Dare to Dream’. Aki 2 ex mandatario, esta Alex Schwengle (deporte) y de Meza (como ciudadano di San Nicolas), tabata presente y a hiba palabra, elogiando un ballpark completamente renoba pa e bario y cu e veld aki lo bira un joya di veld pa e muchanan como e bario di Lago Heights. “Tristo y realidad ta, cu awendia ta parce, cu no a haci absolutamente nada riba e parti menciona y e veld su situacion ta leu di ta uno di gaba y mas decepcionante ta, cu e ta carga nomber di un di nos miho peloteronan actualmente”, Ras a sigui bisa.

“Con por ta posibel cu for di 2013 te cu 2017, no por a percura pa e veld haya su debido atencion y promesa, di ta un joya di veld? Con por ta posibel cu e tribuna no tin un afdak ainda? Con por ta posibel cu hasta e borchi cu ta carga e nomber di nos orguyo nacional ta den asina un mal estado, mientras cu a uza uno hopi bunita durante inauguracion?”, Ras a sigui puntra su mes, mientras cu e ta sostene y admira e logro di e hoben pelotero, cu den fin di siman tabata hopi exitoso na Merca. E ta spera cu ta algo ‘temporal” y cu tin ayudo na caminda pa e parti ey. “Pasobra si esey no ta e caso, mi lo kier sa kico tin cu sosode y kico a bay robes cu awe e parti ey ta den un estado manera mi mes como mama y parlamentario a experencia”, Ras a sigui bisa.

E ta lamenta cu muchanan ta tur motiva tur diasabra y diadomingo, ta luci den nan uniform bunita, ta hunga un tremendo wega, mientras cu e mayornan cu ta bin tur wega fielmente, no tin un lugar adecua pa presencia esaki den un forma minimo. A yega di bisa cu pa hobennan hunga bon, nan mester tin un bon tereno pa hunga ariba. Pero tambe mester tin facilidad minimo pa esnan cu ta sostene e muchanan tur fin di siman.

Potret di e desvelo di borchi ta cortesia di Morning News.

