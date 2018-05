Sue Ann Ras (MEP): “Exito na alumnonan y docentenan di MAVO y HAVO cu examen 2018”

For di dialuna y specialmente awe tur e alumnonan di MAVO, como tambe HAVO ta inicia un periodo mas intensivo y decisivo ainda, mirando cu examen 2018 a duna su inicio. Un temporada di sacrificio, dedicacion y determinacion ta loke e alumnonan aki tin nan dilanti, unda cu nan tin haci tur loke ta nan alcance pa logra termina nan scol secundario.

“Esaki ta e prome aña cu mi no ta presente den klas mas, pa tin e satisfaccion final di controla y entrega cifra final di e materia di Papiamento na mi alumnonan di klas 4. E ta un sentimento di nostalgia, pero na mesun momento di inspiracion y determinacion, pa mi sigui lucha pa nos dushi idioma di Papiamento haya su luga cu tanto e merece”, Ras a indica.

E periodo di examen semper tin su retonan cun’e, tanto p’e alumnonan, como e docentenan y hasta e mayornan. E docentenan a duna tur di nan banda pa brinda e miho enseñansa den nan materia, awo ta keda na e alumnonan, pa nan haci e esfuerso y dedicacion necesario pa por logra termina cu exito nan scol secundario y asina continua na nan enseñansa avansa. “Ta importante pa nos encurasha y motiva nos alumnonan cu caba scol secundario, pa sigui studia na enseñansa avansa, sea na Aruba of otro pais. Nos tin mester di ciudadano hoben critico, analitico y profesionalmente prepara. Boso tin cu demostra cu nos por kibra e stigma, unda cu alrededor di 80% di nos poblacion ta riba nivel di MAVO of menos. Nos tin mester di mas yiu di tera studia y boso tin tur capacidad y potencial pa ta exitoso den boso estudio y bida. No laga e obstaculonan ta mas grandi cu bo deseo y soño di triunfa y tur loke bo kier logra, percura pa bo visualis’e!”, Ras a enfatisa.

Ras ta haci un suplica na e mayornan tambe, pa den e periodo aki, percura pa bo yiu realmente ta dedica na su estudio. Aunke nan ta grandi, un poco di vigilancia, control y ta mas estricto sigur no lo haci daño. Drumi trempan, come bon prome cu sali mainta pa bay traha examen ta elemento clave, sin laga afo e parti di descansa merdia y sigui studia na un manera disciplina y consistente. Di awo te final, no por tin desperdicia niun momento y tin biaha como mayor, bo tambe tin cu haci cierto sacrificio, pero tur ta na bienestar di educacion di bo yiu.

“Mi ta desea tur e alumnonan como e docentenan di MAVO y HAVO, specialmente mi ex alumnonan di Filomena College MAVO y mi ex coleganan y staf di scol, hopi hopi exito y perseverancia den e ultimo trimester aki. Y mi ta convenci cu e resultadonan lo ta uno tremendo e aña aki”, Ras a finalisa bisando.

