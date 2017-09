Sue Ann Ras (MEP): Crea un maneho di educacion nacional

E lista di asunto pa atende cu enseñansa den su totalidad na Aruba, pues di scol prepatorio te na IPA y Universidad di Aruba ta largo y realidad ta, cu nan ta afectando e ambiente actual di siñamento optimal y igual di nos mucha- y hobennan. Crea un maneho di educacion nacional, unda cu realmente tur mucha ta central y inclui, ta un reto enorme, pero no imposibel pa logra. P’esey partido MEP tin den su vision un maneho dirigi riba enseñansa y educacion di calidad, ya cu e ta ocupa un funcion cardinal den desaroyo di nos pais.

Logro y exito den educacion ta loke nos kier mira den enseñansa na Aruba, pero actualmente tin un cantidad di alumno den enseñansa basico cu ta pasa pa e siguiente nivel di educacion, a base di nan edad y no a base di nan desaroyo academico. Segun statistica di Departamento di Enseñansa, for di 2009 pa 2013, un averahe di 10% di alumno entre klas 1 te cu klas 5, a pasa pa e siguiente nivel pa e motibo aki. Den klas 5 so, 12% di alumno a logra pasa pa klas 6, netamente basa riba nan edad! E tipo di transicion aki tin un consecuencia enorme pa e docentenan, pero tambe pa desaroyo di nos alumnonan mes den futuro. Aruba ta un di e paisnan cu e porcentahe di mas halto di keda sinta den scol basico den region, compara cu Hulanda, Canada, Barbados, Colombia y Merca.

Un di e asuntonan principal y central di tur e problematica aki, ta e ausencia historico di e famoso ‘kerndoelen’ den nos sistema di educacion. Nos tan a 2017 y te ainda nos sistema di enseñansa NO tin un curiculo nacional pa e scolnan basico y ta mas cu obvio, cu sin standard academico minimo y maximo aplicabel na tur scol basico, ta dificil pa evalua y sa di e expectativanan academico y midi e resultado despues di completa cada nivel.

Segun National Youth Survey conduci den 2015, 64.9% (resultado di PISA, OECD 2013), for di 2100 hoben entre e edadnan di 15 y 30 cu a haci e encuesta, a indica cu nan a ripiti por lo menos 1 klas durante nan carera academico. Algun di e motibonan tabata: background socio economico, bida familiar, curiculo di scol, fuente disponibel na scol, calidad di maestro y e presencia di un disabilidad di siñamento.

Awo mas cu nunca, e maestronan y scol mester guia y sostene nos alumnonan riba e area social y emocional. Pero lastimamente hopi scol no por brinda e sosten aki adecuadamente, ya cu no tin e “manpower” ni un presupuesto adecua, pa cu e parti di cuido social den nos scolnan y nos comunidad. Nos ta wak cu varios scol no tin un structura di cuido y guia optimal. Nos ta wak e trahadornan social, cu ta “overworked” y tin mas caso cu nan lo por atende. Nos ta wak e muchanan cu diferente trastorno di siñamento, manera; dislexia, autismo of ADHD, cu no por haya e guia y atencion adecua, pasobra tin un lista di espera asina largo na e instancianan di gobierno. Nos ta wak e problemanan cu droga, bullying y e actonan sexual ta domina mas y mas riba e terenonan di scol. Simplemente nos enseñansa ta sufriendo pa via di escogencia di e prioridadnan robes di e gobierno na mando. P’esey mes mi ta boga pa bin cu un team multidisciplinario pa e scolnan, p’asina cuminsa duna guia y sosten na nos maestronan y e mayornan, pero specialmente na nos muchanan, cu ta nos futuro.

Aruba ta conoci mundialmente pa ta un di e destinacion nan number 1 den Caribe den e industria di turismo, kiermen nos muchanan, nan educacion tambe mester bira number 1 den region. Esaki ta mi pasion y mi lo percura pa logra esaki, danki na bo confiansa den mi persona y den partido MEP dia 22 di september proximo!