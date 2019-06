Sue-Ann Ras (MEP): “70% di caso di melding ta di negligencia fisico y emocional y abuso emocional”

Durante conferencia di prensa di diaranson ultimo, Parlamentario Sue-Ann Ras a trece un aspecto hopi importante pa henter comunidad reflexiona riba dje. “Awor cu abuso sexual ta hayando su atencion y tanto gobierno, como e instancianan en cuestion ta trahando pa pone un stop na esaki, ta bon pa nos no lubida e otro formanan di abuso cu tambe ta presente den nos comunidad y a pesar cu nan no ta visibel, 70% di e casonan, cual ta 2294 cu a drenta na Bureau Sostenemi den 11 aña ta; negligencia fisico, negligencia emocional/psikico y abuso emocional/psikico y tin aumento drastico for di 2012 te 2018,” Ras a cuminsa na bisa.

NEGLIGENCIA FISICO (621 caso den 11 aña = 20%)

Negligencia Fisico ta ora e mayor- of educadornan no ta cumpli cu e necesidadnan fisico basico di un mucha pa un periodo di tempo largo. E muchanan no ta ricibi e atencion cu e famia mester duna nan y cu nan tin derecho pa haya. P.e. falta di supervision, bistimento inapropia (paña sushi, sexy), proteccion insuficiente (peliger), falta di percura pa cuido medico/di salud (dentista).

E consecuencianan:

⁃ cerca mucha mas chikito = cambio den comportacion; yora facil, geprik liher, dificil pa calm’e of net apatico, ta haci poco contacto cu wowo y no ta reacciona adecuado riba stem y cara humano. Tambe tin chens riba desaroyo retrasa di psicomotorico y habla.

⁃ cerca mucha mas grandi = por tin consecuencia social, p.e. e otro muchanan di klas ta exclui, si regularmente e ta bin cu paña sushi of ta hole stinki.

⁃ tambe por tin sobrepeso of bou di peso. Ora un mucha keda haya mal alimentacion pa un periodo largo, e por bira malo y hasta por tin retraso di crecemento of desaroyo.

NEGLIGENCIA EMOCIONAL/PSIKICO (1400 caso den 11 aña = 42%)

Den caso di negligencia emocional of psicologico, e mayor- of educadornan continuamente no ta presta atencion positivo na e mucha. Pues e mayornan ta ignora structuralmente e necesidadnan basico di un mucha pa loke ta trata amor, cariño, siguridad y apoyo. Esaki ta e espacio bashi den e cuadro di famia y ta haci daño silencioso pa bida den e muchanan.

E consecuencianan:

– Debi cu nan emocionnan no tabata haya balor como mucha, nan por tin dificultad pa sa y confia den nan propio emocion como adulto.

– Nan por haya dificultad pa compronde nan propio sentimentonan y di otro.

– Nan ta sinti nan desconecta, insatisfecho of bashi y por pensa cu algo ta ‘malo’, pasobra nan no ta sigur kico e ta.

– No tin autodisciplina y esaki ta door cu e mayornan a descuida di nan emocionalmente, unda a keda sin duna e muchanan e suficiente structura y regla pa biba, manera disciplina y aprendisahe di e consecuencianan di nan actonan.

– Ta carece di splicacion pa racionalisa nan dificultadnan actual y ta culpa nan mes y ta posee un autoestima hopi abou.

ABUSO EMOCIONAL/PSIKICO (253 caso den 11 aña = 8%)

Abuso emocional/psikico ta sosode ora e mayornan of otro educador ta emiti rechaso y hostilidad na e mucha cu nan actitud y comportacion. Regularmente e mayornan ta zundra e mucha of ta spant’e deliberadamente.

P.e. e mayornan ta zundra y papia palabra malo cu e muchanan, pa malo ta spanta nan of ta conta nan di algo cu no ta deseabel. Tambe por ta expresion di ‘kleiner’ of degenera un mucha sea su so of den hende. Cera of mara un mucha tambe ta considera como abuso psikico.

E consecuencianan:

– nivel di stres mas halto, desorden di stres post traumatico, depresion y desorden di angustia, problema con pa anda cu amistad y relacion amoroso ta bin hopi dilanti tambe, nan capacidad pa vincula cu otro tambe ta interumpi.

IMPACTO SOCIAL

“E victimanan di abuso y negligencia fisico/emocional /psikico tin un estado di salud pio, compara cu e muchanan cu no a pasa den abuso fisico of negligencia. E victimanan di negligencia emocional y abuso tin mas risico pa desaroya un mecanismo di defensiva dañino, manera: mal uzo di alcohol y droga, comemento di mas, dolornan cronico, nan tin 2x mas chens pa desaroya e malesanan cronico y tin risico halto riba enfermedad di curason/cardiaco y diabetes. Aunke nos no tin niun estudio haci pa pone relacion di tur e casonan di e problemanan aki cu e tipo di abusonan menciona, nos mester ta consciente si, cu e abusonan aki ta sosode den cas, unda e mayornan ta e abusadornan. Mester cuminsa para keto na esaki, educa y consciente nos mayornan di nan rol como abusador tambe,” Ras a finalisa bisando.

Comments

comments