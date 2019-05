Sue Ann Ras: “Hopi cos mester wordo regla prome cu bin cu’n meldcode”

Miembro di Parlamento pa partido MEP, Sra. Sue- Ann Ras, ta bezig cu’n codigo di meldpunt pa loke ta abuso di mucha.

Na 2017, Srs. Rocco Tjon y Hendrik Tevreden, a purba di bin cu’n meldcode. Pero mester a para keto un rato, ya cu tabata tin varios cos cu mester pone na nan luga, prome cu por bin cu’n meldcode. Realidad ta cu for di 2016, den e Burgerlijk Wetboek I, e ta poni den dje, pero e no ta ancra den ley, dus e ta poni den ley, pero e no ta funcionando.

Motibo ta simpel, ta cu mester haci hopi cambio ariba dje, pa e por funciona debidamente. Bin cu’n meldcode y un meldpunt ta diferente.

Meldcode ta loke mester aplica, door di e profesionalnan. Y e meldcode ta cu e ta pone bou di Bureau Sostenemi, pero aworaki e minister encarga mester wak si enberdad Bureau Sostenemi ta bira meldpunt.

Na momento cu e meldcode bin, esey no kiermen cu tur hende por meld. Tin cierto plannan, tin 5 stap cu mester wordo tuma, specialmente haci door di profesionalnan. Pa e profesionalnan ta importante, doro cu den e meldcode ta para cu mester bin cu’n afwegingskade, cu ta e tools cu e profesionalnan di e cuater veldnan (husticia, enseñansa, trahado social, salud publico). E cuaternan aki mester tin nan mesun ‘afwegingskade’ pa e meldcode funciona. Aworaki ta bezig cu’n meldcode, y ainda falta e ‘afwegingskade’. E ora tur cos pro cana mas lihe.

Actualmente tur instancia ta raporta na nan forma. E no tin un uniformidad, y tin di nan cu ta haci bon raportahe. Pero otronan, nan raportahe ta keda hopi superficial. Esey ta pone cu e ‘afwegingskader’, den e meldcode ta bira hopi mas concreto.

P.e. si Bureau Sostenemi bira e meldpunt, e ta haya e dossier cla caba cu ta bira hopi mas facil pa cana. Y e ta un ‘vijfstappen plan’. E no ta algo cu por bisa cu e bira dificil pa esunnan cu ta haci e melding tambe. Y esey ta loke Sra. Ras ta trahando ariba dje y lo wordo entrega na minister mr. Andin Bikker. E cambionan haci ariba e ley 243 A, a wordo amplia te cu F, unda cu a hinca e parti di violencia domestico hunto cun’e. Na Hulanda e ta cana asina ey. Ta purba di wak Hulanda pa wak con ta haci’e, pero mester crea nos mesun formato, nos mesun manera di traha. No tur cos mester copia di Hulanda, pero si por adapta esakinan na nos sistema.

Tambe a logra pa UNICEF join den esaki, unda cu nan lo percura pa e afwegingskade di tur e profesionalnan. Hospital tin un cierto manera di ‘meldcode’ traha caba. Pero awo mester trah’e pa polis, enseñansa. Hopi biaha den caso di violencia domestico, polis ta e prome yama. Y hopi biaha violencia domestico ta bay hunto cu abuso di mucho.

Cada un di esakinan lo traha nan propio afwegingskade hunto cu UNICEF, cu lo duna e estudio necesario y asina ey por forma. Y e ora tur cos por cana hopi mas lihe. Pero tambe nan por cana cu’n base miho ora di yega den corte.

Falta di personal ta un indicacion cu mayoria di e instancianan ta duna y tambe nan falta di keda haya continuacion den e parti di profesionalisacion. Y sigur cu si, lo mester bay inverti den esey. Y tambe traha e programa necesario pa nan por yega haya e cosnan aki.

Esey ta tarea di Parlamento y Sra. Ras ta bisa cu e como docente, e nunca den su 15 aña para dilanti di klas, nunca a haya un ‘deskundigheidsbevordering’. E a busca manera di educa su mes y asina bay dilanti den su trabao. Awendia tur cos ta cambia y esaki tambe ta conta pa bo trabao. Tempo ta cambia, mester keda pone placa un banda pa inverti den bo personal. Tabata palabranan di Sra. Sue Ann Ras, miembro di parlamento pa MEP.

