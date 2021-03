No tin evidencia cientifico cu ta demostra cu sucu ta pone un tumor crece mas lihe. Loke si ta e caso, ta cu ora nos consumi hopi sucu nos por subi di peso. Peso di mas por duna complicacion ora bo tin cancer. Peso di mas ta hisa e riesgo tambe di haya un otro tumor. Esakinan ta bon motibo pa baha man cu sucu.

Kico ta sucu?

Sucu ta forma parti di e grupo di carbohidrato (koolhydraat), manera zetmeel y fibra. Carbohidrato ta duna nos curpa energia.

Caña y remolacha di sucu ta contene sucu naturalmente. For di e productonan aki nos ta saca sucu di pochi (kristalsuiker). Esaki ta wordo yama sucu rafina tambe. Lechi, productonan di lechi, fruta, juice di fruta y honing tambe ta contene sucu.

Sucu ta wordo uza den preparacion di hopi producto. No solamente den producto cu ta smaak zoet manera buscuchi dushi y mangel, pero tambe den producto inespera. Por ehempel sopi di paki of bleki, saus, mayonaise y ketchup. Riba e paki di e producto bo por lesa si tin sucu den dje.

Kico estudio scientifico ta mustra?

Tin poco estudio cientifico di bon calidad den cual a wordo investiga ki efecto sucu tin riba e crecemento di un tumor (cancer). Hopi estudio a wordo haci den reageerbuis (tubo di ensayo) of cu raton. E resultadonan di e estudionan aki no ta aplicabel asina no mas pa hende. Nos curpa ta traha di manera mas complica. Loke nos ta mira den reageerbuis of cerca raton por ta diferente serca hende.

Tin algun estudio cu a wordo haci cerca hende. Esakinan ta mustra cu tin un relacion entre bebemento di bebida cu hopi sucu y un riesgo mas grandi di fayece door di cancer of di bolbe haya cancer. Esaki a wordo observa cerca hendenan cu peso di mas. Door di esaki e investigadonan no por a conclui si ta e sucu of e peso di mas of otro factor a hunga un rol.

Ta malo pa come sucu ora bo tin cancer?

Actualmente no tin motibo pa stop di consumi sucu si bo tin cancer.

Loke si ta consehabel ta pa baha man cu sucu y productonan cu hopi sucu. Comemento y bebemento di hopi sucu por pone nos subi di peso facilmente. Peso di mas por duna complicacion ora bo tin cancer. Peso di mas ta hisa e riesgo tambe di haya un otro tumor. Esakinan si ta bon motibo pa consumi menos sucu.

Bo por biba sin sucu?

Sucu di pochi y producto cu sucu añadi manera refresco, chuculati, mangel y bolo no ta esencial. E productonan aki no ta contene otro substancianan di nutricion necesario.

Otro sorto di sucu y carbohidrato si ta necesario. Cada cel di nos curpa mester di glucose pa por crece y funciona. Ora bo come insuficiente carbohidrato, bo curpa lo busca otro manera di haya suficiente glucose. Bo curpa lo uza proteina pa esaki. Esaki por ta proteina den nos cuminda, pero tambe proteina di nos mesun musculo. Di e manera aki e musculonan ta wordo kibra, lo cual ta malo pa bo condicion fisico.

Ademas, alimento cu carbohidrato manera fruta, pan, grano, boonchi, lechi y producto di lechi ta contene ademas di carbohidrato tambe vitamina, mineral y fibra.

Nos conseho

Consumi diariamente pan, batata, pasta of aros integral, berdura, fruta, lechi y productonan di lechi. Ora bo tin perdida di peso indeseabel of poco apetit door di e malesa of tratamento, consumo di sucu por ta util pa yudabo mantene bo peso.

Pa mas informacion bishita nos FBpage Koningin Wilhelmina Fonds Aruba of yama nos Centro di Informacion na 582 0412. Tambe por bishita e website di Wereld Kanker Onderzoek Fonds www.wkof.nl pa e ultimo informacion encuanto investigacionnan cu ta wordo haci en conexion cu nos salud y cancer.

Fuente: Voedingenkankerinfo.nl, Wereld Kanker Onderzoek Fonds.

