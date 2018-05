Subway ta anuncia: Siman di locura.. keda pendiente!

Den diferente medionan di comunicacion, clientenan fiel di Subway por a nota cu ta wordo anuncia “Siman di Locura” y pa comunidad keda pendiente pa cu esaki.

Ta parse cu Subway un bes mas lo bin cu algo espectacular pa nos comunidad manera semper ya caba nan sa haci.

Gerentenan di Subway ta pidi comunidad pa tene un tiki pasenshi y sigi nan pagina di Facebook pa tur informacion pa loke ta trata e siman di locura cu ta na caminda cu sigur lo bai haci cliente nan di Subway loco!

Subway tin 7 localidad situa strategicamente rond di nos isla y habri tur dia di 7:30am pa 11:00pm. Pues por bishita sea Subway Cura Cabai, Sta. Cruz, Paradera, Alhambra, Dakota, Palm Beach of Renaissance Marketplace. Pa mas informacion tocante promocion of campaña di Subway of pa comparti bo experencia bishita www.facebook.com/SUBWAYARUBA pa bo keda bon informa.

