Subway Aruba ta keda contrubui cu deporte na Aruba

Manera un custumber cada e ultimo 8 añanan Subway Aruba conhuntamente cu e organisacion “Playing it Forward” ta yuda organisacion nan deportivo como tambe scolnan cu material deportivo.

Despues cu aña pasa a toca turno na Colegio St.Filomena na San Nicolaas cu a ricibi entre otro bala, racket di tennis, Vollyball, Basketball, bat pa baseball, bala pa baseball, e aña aki e ekiponan di baseball Grasshopper y Sabana Grandi Jets a ricibi nan material nan desea.

“Nos ta masha contento di e gesto aki” Managers di e dos ekiponan a cuminsa ta bisa, “Sigur nos lo bai haci bon uso di esaki nan y asina prepara nos muchanan pe sigiente campionato”

Sr. David Cohen di Playing it Forward ta masha contento di por colabora cu Subway Aruba pa gesto nan asina.

Playing it Forward ta un organisacion na Merca cu ta busca y haya material nan deportivo nobo y segunda mano di bon calidad. Nan ta ricibi esakinan di entre otro scol nan of organicasion nan deportivo grandi cual no ta usa e material aki mas.

“Nos mes a cuminsa algun aña atras ora cu mi scol biew a llamami bisami cu nan tin bala nan di futbol nobo cu nan lo mester bai benta afor. Aki mi no a pensa dos bes y a core bai busca esaki nan cu e pensamento cu otro hende por haci bon uso di dje”: Sr. Cohen a bisa. “Desde e tempo ey nos organisacion “Playing it Forward” a lanta y asina a cuminsa yuda diferente organisacion rond mundo.”

E Managers cu algun hungador cu a presenta na momento di entrega a keda masha contento y ja caba por a mira e alegria di e muchanan presente cu e gesto aki y ta gradici Subway Aruba y Playing it Forward.

Subway Aruba y Playing it Forward kier a gradici Cargo International y Bon Bini Cargo tambe pa nan contribucion valioso pa trece e equipo aki Aruba. Si nan contribucion, e gesto aki sigur lo no ta posibel.

Pa keda altanto di Subway Aruba por bishita www.facebook.com/SUBWAYARUBA