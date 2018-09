Substancia kimico den aire ta haci muchanan malo

WELLINGTON, New Zealand – Aunke na principio a kere cu el a wordo lansa for di un avion, ainda e orgien di e producto kimico no ta conoci. Tur e muchanan tabata tin mester di asistencia medico y 10 a wordo hospitalisa.

Al menos 50 mucha di e scol primario South End, ubica na Carterton, New Zealand, mester a ricibi tratamento medico despues di a wordo afecta pa un “substancia misterioso”,mientras cu 10 otro mester a wrodo hospitalisa.

Dia 21 di september, un holo fuerte di amoniaco a wordo sinti den e patio di e scol na momento cu, segun e entidad educativo, “un avion a pasa riba e sur y un studiante a wak “algo cay” for di dje. “Nos a asumi cu tabata un fertilisante”, e scol a agrega. Un rato despues, algun alumno a cuminsa sinti sintomanan manera biranamento di stoma y sacamento.

Di otro banda, bomberonan local despues a indica cu nan no ta kere cu e substancia lo a bin for di e avion. Simplemente, nos no sa di unda e ta bon. Ta un misterio pa nos na e momentonan aki”.

Unidadnan di descontaminacion, bombero y ambulans a yega na e scol pa atende cu e situacion. E incidente ta bou investigacion.

