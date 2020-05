Subsidio di salario y derecho di trahado durante COVID-19

Aki ta sigui un informacion importante di departamento di labor y investigacion

๐Ÿญ. ๐—ž๐—ถ๐—ฐ๐—ผ ๐˜๐—ฎ ๐˜€๐˜‚๐—ฏ๐˜€๐—ถ๐—ฑ๐—ถ๐—ผ ๐—ฑ๐—ถ ๐˜€๐—ฎ๐—น๐—ฎ๐—ฟ๐—ถ๐—ผ?

subsidio di salario ta un ayudo financiero di gobierno na companianan cu durante e crisis actual di covid-19 a perde por lo menos 25% di nan entrada pa luna.

e meta principal di e subsidio di salario ta pa mantene mas tanto trahado den servicio aunke tin 0 of menos entrada di benta y pa garantisa pago parcial di salario na e trahado. svb ta encarga cu pago di subsidio di salario. companianan cu kier bin na remarca pa subsidio di salario mester aplica tur luna pa esaki y mester cumpli cu cierto rekisitonan.

๐Ÿฎ. ๐—ž๐—ถ๐—ฐ๐—ผ ๐˜๐—ฎ ๐—ฒ ๐—ฝ๐—ฎ๐—ด๐—ผ ๐—ฑ๐—ถ ๐˜€๐—ฎ๐—น๐—ฎ๐—ฟ๐—ถ๐—ผ ๐—ป๐—ฎ ๐—ฒ ๐˜๐—ฟ๐—ฎ๐—ต๐—ฎ๐—ฑ๐—ผ ๐˜€๐—ฒ๐—ด๐˜‚๐—ป ๐—ฒ ๐˜€๐˜‚๐—ฏ๐˜€๐—ถ๐—ฑ๐—ถ๐—ผ ๐—ฑ๐—ถ ๐˜€๐—ฎ๐—น๐—ฎ๐—ฟ๐—ถ๐—ผ?

gobierno lo duna dunado di trabou, depende di su perdida di entrada, subsidio pa paga e trahado te cu un maximo di 60% di salario registra na svb te cu e limite di salario maximo di svb cu ta afl. 5.850,- pa luna.

dunado di trabou mester paga 20% di salario y trahado lo entrega 20% di salario trahando menos ora (‘arbeidstijdverkorting’). den caso cu dunado di trabou no por paga su parti di 20% di salario e mester yega na un acuerdo cu su trahado riba e 40% di salario trahando menos ora (โ€˜arbeidstijdverkortingโ€™). pues punto di bista ta cu trahado ta traha e cantidad di ora segun e salario cu e ta ricibi, a menos cu partidonan a cumbini algo otro.

๐Ÿฏ. ๐——๐˜‚๐—ป๐—ฎ๐—ฑ๐—ผ ๐—ฑ๐—ถ ๐˜๐—ฟ๐—ฎ๐—ฏ๐—ผ๐˜‚ ๐—ฝ๐—ผ๐—ฟ ๐—ธ๐—ฒ๐—ฑ๐—ฎ ๐—ฝ๐—ฎ๐—ด๐—ฎ ๐—ฒ ๐˜๐—ฟ๐—ฎ๐—ต๐—ฎ๐—ฑ๐—ผ ๐˜€๐—ผ๐—น๐—ฎ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฒ ๐Ÿฒ๐Ÿฌ% ๐—ฑ๐—ถ ๐˜€๐—ฎ๐—น๐—ฎ๐—ฟ๐—ถ๐—ผ?

e dunado di trabou cu a aplica pa subsidio di salario mester paga un salario bruto di por lo menos 60% di e salario registra na svb. mirando cu tur luna mester aplica pa subsidio di salario y esaki ta depende di e perdida di entrada benta, e situacion financiero di e compania lo mester wordo evalua cada luna. asina cu tin mas actividad economico, mas oranan di trabou, pues mas entrada e compania lo mester ahusta e oranan di trabou y pago di salario corespondiente na e trahado.

๐Ÿฐ. ๐——๐˜‚๐—ป๐—ฎ๐—ฑ๐—ผ ๐—ฑ๐—ถ ๐˜๐—ฟ๐—ฎ๐—ฏ๐—ผ๐˜‚ ๐—ฝ๐—ผ๐—ฟ ๐—ฝ๐—ถ๐—ฑ๐—ถ ๐—ฒ ๐˜๐—ฟ๐—ฎ๐—ต๐—ฎ๐—ฑ๐—ผ ๐—ฝ๐—ฎ ๐—ณ๐—ถ๐—ฟ๐—บ๐—ฎ ๐˜‚๐—ป ๐—ฑ๐—ผ๐—ฐ๐˜‚๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ผ ๐—ฐ๐—ฎ๐—บ๐—ถ๐—ป๐—ฑ๐—ฎ ๐˜๐—ฎ ๐—ฝ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐—ฝ๐—ผ๐—ฟ ๐—ฒ๐˜€๐—ฐ๐—ฟ๐—ถ๐˜๐—ผ ๐—ฒ ๐—ฎ๐—ฐ๐˜‚๐—ฒ๐—ฟ๐—ฑ๐—ผ ๐—ฟ๐—ถ๐—ฏ๐—ฎ ๐˜€๐˜‚๐—ฏ๐˜€๐—ถ๐—ฑ๐—ถ๐—ผ ๐—ฑ๐—ถ ๐˜€๐—ฎ๐—น๐—ฎ๐—ฟ๐—ถ๐—ผ?

si esaki ta posibel mirando cu compania mester por demostra cu e la yega na un acuerdo cu e trahado riba e subsidio di salario. si trahado no ta sinti confortabel pa firma of den caso cu e kier busca un conseho huridico prome cu firma e documento e por pidi conseho na departamento di labor & investigacion. tuma contact cu nos na tel: 5237720 of manda un email na dao.arbeidsgeschillen@gmail.com. pronto nos lo ta habri bek pa atende publico.

๐—ง๐—ฒ๐—ป๐—ฒ ๐—ฐ๐˜‚๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฎ ๐—ฐ๐˜‚ ๐˜€๐—ถ ๐˜‚๐—ป ๐—ฑ๐˜‚๐—ป๐—ฎ๐—ฑ๐—ผ ๐—ฑ๐—ถ ๐˜๐—ฟ๐—ฎ๐—ฏ๐—ผ๐˜‚ ๐—ป๐—ผ ๐—ฎ ๐—ฎ๐—ฝ๐—น๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ ๐—ผ๐—ณ ๐—ป๐—ผ ๐˜๐—ฎ ๐—ฏ๐—ถ๐—ป ๐—ป๐—ฎ ๐—ฟ๐—ฒ๐—บ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฐ๐—ฎ ๐—ฝ๐—ฎ ๐˜€๐˜‚๐—ฏ๐˜€๐—ถ๐—ฑ๐—ถ๐—ผ ๐—ฑ๐—ถ ๐˜€๐—ฎ๐—น๐—ฎ๐—ฟ๐—ถ๐—ผ ๐—ฒ ๐˜๐—ฎ ๐—ธ๐—ฒ๐—ฑ๐—ฎ ๐—ฟ๐—ฒ๐˜€๐—ฝ๐—ผ๐—ป๐˜€๐—ฎ๐—ฏ๐—ฒ๐—น ๐—ฝ๐—ฎ ๐—ฝ๐—ฎ๐—ด๐—ผ ๐—ฑ๐—ถ ๐˜€๐—ฎ๐—น๐—ฎ๐—ฟ๐—ถ๐—ผ ๐—ป๐—ฎ ๐—ฒ ๐˜๐—ฟ๐—ฎ๐—ต๐—ฎ๐—ฑ๐—ผ. ๐—ฃ๐—ฎ ๐—ต๐—ฎ๐—ฐ๐—ถ ๐—ฐ๐—ฎ๐—บ๐—ฏ๐—ถ๐—ผ ๐—ป๐—ฎ ๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐—ฑ๐—ถ๐—ฐ๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ป๐—ฎ๐—ป ๐—น๐—ฎ๐—ฏ๐—ผ๐—ฟ๐—ฎ๐—น ๐—บ๐—ฎ๐—ป๐—ฒ๐—ฟ๐—ฎ ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฑ๐˜‚๐—ฐ๐—ถ ๐—ผ๐—ฟ๐—ฎ๐—ป๐—ฎ๐—ป ๐—ฑ๐—ถ ๐˜๐—ฟ๐—ฎ๐—ฏ๐—ผ๐˜‚ ๐˜† ๐˜€๐—ฎ๐—น๐—ฎ๐—ฟ๐—ถ๐—ผ ๐—ฑ๐˜‚๐—ป๐—ฎ๐—ฑ๐—ผ ๐—ฑ๐—ถ ๐˜๐—ฟ๐—ฎ๐—ฏ๐—ผ๐˜‚ ๐˜† ๐˜๐—ฟ๐—ฎ๐—ต๐—ฎ๐—ฑ๐—ผ ๐—บ๐—ฒ๐˜€๐˜๐—ฒ๐—ฟ ๐˜†๐—ฒ๐—ด๐—ฎ ๐—ป๐—ฎ ๐˜‚๐—ป ๐—ฎ๐—ฐ๐˜‚๐—ฒ๐—ฟ๐—ฑ๐—ผ ๐—บ๐˜‚๐˜๐˜‚๐—ผ!

pa mas informacion riba subsidio di salario por tuma contacto cu e service center di svb via email loonsubsidie@svbaruba.org of via whatsapp message 5272801.

