Durante e ultimo dianan a tuma nota di diferente expressionnan di parti di chauffeurnan di autobus chikito encuanto e subida di tarifa cu 1 Florin, indicando cu lo kier cuminsa cobra esaki entrante 1 di december 2022. Pero e proceso legal pa regla e tarifa nobo NO ta finalisa ainda.

Dia 18 juli Gobierno a duna un contesta positivo riba un peticion pa subi tarifa cu 1 florin. Esaki a bin tres dia despues di a ricibi un carta di chauffernan di autobus, fecha 15 di juli. Den e carta e chauffernan a expresa nan preocupacionnan y alabes entrega un peticion pa aumento di tarifa, en conexion cu entre otro e aumento di prijs di gasolin y diesel mundialmente. Den tres dia Gobierno a aproba esaki y den un carta a splica tur e consideracionnan y cu Minister di Transporte ta sostene e cambio di tarifa. Di biaha a inicia tambe cu e proceso legal pa haci esaki realidad.

Despues di e fecha aki a reuni na varios ocasion cu representantenan di chauffeurnan di autobus. Tanto den e carta como den e combersacionnan a splica cu Aruba ta un estado di derecho y tur hende mester observa ley. E proceso legal pa haci e cambio di tarifa tin cu cana su caminda via diferente departamento y institucion. Ta nifica cu maske di parti di Ministerio e proceso a wordo atendi cu tur prioridad, e parti legal di e proceso por dura algun luna. Actualmente esaki ta den su fase final y ta premira cu e proceso lo keda cla den un pa dos siman.

Esnan cu ta manda señalnan riba red social y medionan di comunicacion ta indica cu lo ahusta e prijs di autobus sin cu e proceso legislativo a termina oficialmente, ta haci algo no aceptabel. Autobus cu cobra mas di locual e maximo cu ley ta prescribi ta actua contra ley y tambe ta den violacion di e condicionnan di permiso. Integridad ta exigi cu nos mester tene nos mes na leynan y procesonan. Esaki ta conta pa e minister, departamento y institucionnan gubenamental, y tambe e ciudadano. E tarifa nobo lo drenta na vigor conforme ley y despues di publicacion.

Esnan cu cobra un tarifa cu aumento entante 1 di december 2022 ta violando ley vigente y tambe ta viola un condicion di nan permiso di autobus. Usuarionan cu wordo cobra un aumento di 1 Florin prome cu e tarifa nobo ta na vigor legalmente, por informa Departamento di Transporte Publico (DTP) riba nan tiplijn 5948660 (yamada of WhatsApp) of via [email protected]

Tin comprencion pa e situacion di chauffeur di autobus. Netamente esey ta e motibo pakico Minister a sostene e peticion y a inicia e proceso legal pa adapta e tarifa. Pero aprobacion di minister no ta mas halto cu ley y p’esey ta pidi tur hende pa observa ley y tambe e condicionnan cu tin poni den permiso individual.

Ministerio di Transporte lo informa ki dia e sistema di tarifa nobo lo drenta na vigor. E sistema di tarifa nobo ta ensera un aumento di 1 Florin di e tarifanan maximo di autobus pa pasaheronan te cu 59 aña. Pa adulto mayor di 60 aña bay ariba e tarifanan no ta wordo aumenta y lo keda igual na e tarifa actual.