For di 1 di april 2024, studiantenan di region Caribense cu ta bai studia na Hulanda, lo haya un number di identificacion personal (BSN) ora nan haci peticion pa financiamentu di estudio. Esaki ta permiti nan regla algun asunto relata na nan estudio for di region Caribense caba. Esaki ta un deseo di hopi tempo cu porfin ta bira realidad.

Te cu awor, studiantenan for di Boneiro, Saba, Sint Eustatius, Aruba, Corsou of Sint Maarten solamente por pidi un BSN ora nan inscribi nan mes na un municipio na nan yegada na Hulanda. Esaki ta nifica cu nan por regla hopi di nan asuntonan na momento cu nan yega Hulanda numa. Pa elimina e bottleneck aki, Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) den colaboracion cu Ministerio di Enseñansa (OCW), Ministerio di Asuntunan Interno (BZK) y Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) a percura pa studiantenan Caribense por ricibi un BSN mas tempran.

Pidi BSN via telefon na DUO

DUO ta comparti dato di e studiante cu Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) pa tur peticion pa financiamento di estudio for di region Caribense entrega prome y despues di 1 di april, pa aña academico 2024-2025. Ora RvIG procesa e informacion, nan ta manda un carta cu e BSN pa e studiante. Pa motibo cu post den region Caribense por tarda, e studiante tin e posibilidad tambe pa pidi e BSN via telefon na DUO. Locual ta keda mescos den e proceso ta cu, studiantenan Caribense mester inscribi nan mes ainda na nan yegada na Hulanda dentro di 5 dia na e municipio cu nan ta bai biba.

Facilidad pa regla asuntonan

Cu e BSN, studiantenan por pidi un DigiD prome cu nan yegada na Hulanda, locual nan por uza pa drenta na websitenan di gobierno Hulandes. Asina, studiantenan por drenta, por ehempel, riba Mijn DUO y mira e suma di nan financiamento di estudio, informa tocante cambio y ricibi mensahenan personal. Tambe por pidi un sita na algun municipio nan inscribi nan mes unda nan lo bai biba.

Informacion den region Caribense

For di 2 pa 26 di april, personal di DUO lo ta na tur e islanan di Caribe pa duna informacion tocante financiamento di estudio na studiantenan cu ta bai studia y nan mayornan. Durante e reunionnan aki, tambe lo duna splicacion tocante BSN y otro asunto cu studiantenan mester regla pa nan estudio na Hulanda. Ademas, DUO lo habri un oficina di servicio temporal na kada un di e islanan aki, unda studiantenan por acudi cu nan preguntanan. Ex-studiante tambe por bishita e oficina cu nan pregunta tocante pagamento di nan debe di estudio si nan tin esaki.

Pa mas informacion tocante e reunionnan di informacion y oficinanan di servicio temporal, bishita duo.nl/bezoekantillen.