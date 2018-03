Studiantenan rond Merca a mobilisa contra di arma na scolnan

FLORIDA, Merca- Diaranson studiantenan di varios ciudad na Merca, a bandona nan klaslokaal pa protesta contra e violencia cu arma di candela den scolnan. Esaki ta den cuadro di un luna di e matansa di 17 persona den un scol na Parkland, Florida.

Riba e plenchi dilanti Cas Blanco, centenares di studiantenan tabata manifesta, gritando “Nunca mas!” y “Basta!”, na mes momento cu nan tabata mustra pancartanan unda cu por a lesa “Proteha e hende, no e armanan!”.

E gruponan estudiantil despues a cana for di Cas Blanco te Capitolio, sede di Congreso Mericano.

Brenna Levitan, di 17 aña y alumno di un scol den e bario di Silver Springs, un suburbio di Washington, a bisa cu e idea tabata pa “mustra Congreso y politiconan cu nos no ta bay keda mas cruza, nos no lo keda boca cera”.

Levitan, cu a marcha compaña door di su mama den e mainta frieu na Washington, a bisa cu e matansa di e scol di Parkland, “tabata e ultimo”.

Un scol secundario na Cherry Hill, New Jersey, casi tur e studiantenan a bandona nan leslokaalnan y a reuni riba e veld pa protesta contra tur e episodionan di violencia cu arma den e scolnan.

Pa 10 or di mainta, hora local, studiantenan a tene un minuut di silencio den varios ciudad di e pais, den homenahe di e 14 alumno y tres adulto asesina den e masacre di e scol secundario Stoneman Douglas, na Parkland.

Den memoria di e victimanan aki, nan a organisa e “Caminata Escolar Nacional”, programa pa dura 17 minuut, un minuut pa cada persona asesina na Parkland.

E jornada di protesta ta tambe un manifestacion di studiantenan di full e pais contra e aparente incapacidad di e autoridadnan di impone cualkier tipo di control riba e acceso na arma, incluso armanan di caliber halto.

Tiroteo y incidentenan cu ta involucra den e uzo di armanan di candela ta provoca e morto di mas o menos 30 mil persona pa aña na Merca.

Poco despues di e masacre di Parkland, presidente Donald Trump a priminti “medidanan duro” pa e acceso na arma pero e plan di accion lansa pa Cas Blanco tabata un decepcion pa studiantenan.

E plan ta basa ariba e idea controversial di train personal escolar pa carga arma den centronan educacional pa proteha alumnonan.

E propuesta inicial di Trump di hisa e edad minimo di 18 pa 21 aña pa por cumpra un arma parce di a disparce despues di a tene dos reunion cu e influyente Asociacion Nacional di Rifle (NRA). NRA ta a lobby poderoso na fabor di arma den e pais y ta haci donacionnan generoso na campañanan electoral di politiconan como forma di consolida su influencia. Den e campaña presidencial di 2016, NRA a apoya explicitamente e candidatura di Trump.

Fuente: https://www.afp.com/

