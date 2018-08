Studiantenan no por perde aña escolar pa falta di cupo

Miembro di Fraccion di POR den Parlamento, Alan Howell a expresa su preocupacion grandi despues di a haya varios yamada relaciona cu nos enseñansa.

El a indica cu hopi mayor y studiantenan a tuma contacto cu su persona debi cu no tin mas lugar pa inscribi pa middag y avond MAVO, muy en especial klas 4 como tambe na EPI.

El a bisa enfaticamente cu no por ta asina cu nos muchanan ta keda sin bay scol pasobra klasnan ta yen. Pa loke ta trata educacion semper mester tin un solucion. No por laga nos hobennan riba caya, promoviendo asina mas ‘drop outs’ siendo cu esaki ta algo cu tin un prioridad grandi den maneho di enseñansa di Gabinete Wever-Croes.

E ta considera cu contrario na loke ta sosodiendo na e momentonan aki, loke mester ta haci ta percura y stimula nos mucha y hobennan pa bay scol pa asina nan por tin un bon futuro.

Mirando e situacion aki, Parlamentario Howell a tuma contacto cu ministerio di Minister Rudy Lampe y lo keda en espera di un contesta di e mandatario y su ministerio, cual a sigura Alan Howell cu lo busca un solucion rapido.

Comments

comments