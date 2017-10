Studiantenan mester cuminsa busca vivienda ya caba bay studia otro aña na Hulanda’

Pa e studiante cu ta pensa di bin studia na Hulanda otro aña na e siguiente ciudadnan Nijmegen, Arnhem, Wageningen, Tilburg, Breda, Den Bosch, Eindhoven,Maastricht, Sittard y Heerlen mester tene na cuenta cu mester inscribi pa camber na tempo. Sra. Swinda Venhorst-Thijsen mentor di Arubahuis pa e cuidadnan aki, ta informa ariba e asunto di buscamento di vivienda. ‘Abo como studiante ta responsabel pa haya vivienda na Hulanda. Como mentor mi tarea ta pa duna e informacion necesario con pa yega na un camber. Mester inscribi na un Studentenhuisvestingsbureau pa haya un vivienda di un woningcorporatie a base di un bon contract y cu ta pagabel,’ asina señora Venhorst-Thijsen a bisa.

Pakico inscribi na tempo? Segun e mentor ora bo yega Hulanda bo mester por regla un vivienda mesora a base di e inscripcion cu bo a haci caba y na tempo. Si bo no a haci e preparacion ey, bo lo no tin vivienda pa por inscribi na Gemeente, bo no por haya bo BSN-nummer. Y sin BSN-nummer tur resto di asunto cu bo tin cu regla prome cu collegejaar cuminsa ta keda pega. Por ehempel habri cuenta di Banco, DUO, OV- chipkaart etc. Bo ta depende e ora di vivienda di e makelaarsnan, cu ta hopi caro, y nan no tin suficiente aanbod bon tampoco den augustus.

Ta hopi importante pues cu bo por regla un camber of studio lihe den augustus of den juli caba unda cu den e opvangprogramma na augustus tur cos ta keda regla den algun dia. Swinda: ‘

Si dia 1 di september bo no ta inscribi na un Gemeente na Hulanda bo no tin derecho riba e studiefinanciering di DUO di luna di september. Pa ley bo mester ta inscribi na Hulanda den 5 werkdagen paso bo a schrijf uit for di Aruba. Hogeschool of universiteit por pidibo tambe e ora un collegegeld hopi mas halto. Tin Gemeente cu no ta dunabo e BSN-nummer mesora tampoco. Mester warda 2 of 3 siman pa hay’e. Por ta cu bo tin un BSN-nummer caba door cu bo a biba na Hulanda un tempo. Si bo regla un camber cerca famia of conoci bo mester check si e persona mag inscribibo na Gemeente riba su adres. Tin hopi asunto pues cu ta depende di bo preparacion pa bin Hulanda. Cuminsa awo!’ asina Swinda Venhorst-Thijsen ta enfatisa.

‘Akinan mi ta duna e websitenan cu ta importante pa inscribi pa vivienda. Tin cu ta gratis. Si bo ta duda riba cua estudio bo ta bay sigui of na cual ciudad bo kier bay studia, inscribi toch na algun site. Despues bo ta haci bo escogencia. Tambe studiantenan cu no ta bin Hulanda otro aña por inscribi alvast paso bo ta bouw op bo inschrijftijd cu ta dunabo mas posibilidad y siguridad pa vivienda pa ora bo yega. Mire como un bon inversion den bo futuro como studiante.’

E studiementor kier apunta cu pa NIJMEGEN mester inscribi no mas laat cu dia 1 di November 2017 na SSHN pa por yega na un camber na Juli, Augustus of September otro aña!! ‘Bo por paga e inschrijfgeld ora bo yega Nijmegen otro aña. Na studenten complex Hoogeveldt y Vossenveld tin mas chance pa haya un camber. En general bo por jena un postcode fictivo paso Aruba no conoce e sistema ey. Yena 1111 AA. (Dus 4 cifra cu 2 mayusculo) Lesa e sitenan bon!’

Pa cualquier pregunta bo po acerca e mentor di Arubahuis, Swinda Venhorst-Thijsen, na [email protected] y via Whatsapp 0031653 51 89 58

Esakinan ta e websitenan pa busca vivienda:

NIJMEGEN www.sshn.nl (por check vivienda pa studiantenan cu yiu tambe!)

ARNHEM www.sshn.nl (studia na Arnhem y biba na Nijmegen) www.entree.nu of www.studentinarnhem.nl

WAGENINGEN www.idealis.nl

TILBURG www.klikvoorkamers.nl . www.sshxl.nl of www.talentsquaretilburg.nl Check e site aki tambe pa un bista riba e campus

BREDA www.klikvoorkamers.nl www.easystreetstudent.com Check e site aki tambe pa un bista riba e campus

DEN BOSCH www.woonservicedenbosch.nl

EINDHOVEN www.vestide.nl www.eindhoven2stay.com

MAASTRICHT www.maastrichthousing.nl (tambe pa Sittard y Heerlen)

SITTARD www.woonpunt.nl

HEERLEN www.wsdevoorzorg.nl