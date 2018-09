Studiantenan for di Aruba por inscribi for di awor caba pa cas pa otro aña

DEN HAAG – E studiante cu ta pensa di bay studia na Hulanda mester tene na cuenta cu mester inscribi pa camber na tempo. Arubahuis ta keda enfatisa riba e importancia di regla e asunto di vivienda na tempo mirando e scarsedad grandi cu tin den diferente ciudad. Tanto studiantenan Hulandes como studiantenan internacional ta wordo confronta cu e situacion di scarsedad di camber na Hulanda. Mas tempran bo orienta y inscribi, mas grandi bo chensnan ta pa haya un lugar di biba ora cu bin studia na Hulanda. E studiante mes ta responsabel pa haya vivienda na Hulanda. Arubahuis hunto cu e mentornan tin e tarea pa duna e informacion necesario con por yega na un camber.

E prome stap ta inscribi na un Studentenhuisvestingsbureau pa haya un vivienda di un Woningcorporatie a base di un bon contract y cu ta pagabel. Awendia na Hulanda bo mester ta un pormedio di un aña inscribi na un Woningcorporatie pa por bin na remarca pa un camber of studio. Bo por haci esaki facilmente online via di e varios websites cu tin. Cerca un makelaar esaki ta diferente mirando cu esakinan ta opera riba e mercado commercial y e gastonan ta hopi mas halto. Apart di e prijsnan mas halto un dificultad adicional via makelaar ta cu mayoria biaha nan kier pa bo ta akinan pa mira e camber y tambe nan ta exigi un persona cu un entrada na Hulanda para borg pa e studiante. Regla vivienda via personanan particular tambe tin su risico mirando cu lastimamente den e mercado tin varios hende cu ta haci mal uzo di e situacion y ta estafa studiantenan for di exterior unda cu e studiante por perde hopi placa. Pesey regla vivienda for di un makelaar of persona particular lo keda un risico.

Importante ta pa hobennan cu ta den voorexamenjaar cuminsa cu e preparacion caba pa bay studia afo y inscribi pa camber. Mayoria di e studiantenan na Aruba ta bay Hulanda pa sigui un bachelor of master opleiding. Cuminsa pensa trempan ki opleiding y na unda. Ta exigi di bo persona un mentalidad y postura independiente unda bo ta prepara bo mes pa e momento cu bo dicidi di bay Hulanda pa bo futuro.

Ora di busca vivienda ta importante pa bo balansa bo expectativanan y pa bo tin e “mind-set” corecto pa loke ta biba na Hulanda. E postura mester ta: cuminsa simpel y chikito y zorg pa bo haal bo prome aña di estudio. E aña siguiente ya bo conoce e ciudad y Hulanda mas miho e ora bo por bay busca vivienda mas grandi teniendo na cuenta si cu bo ta bay paga mas huur. Ta bon pa siña biba cu mas hende riba un piso. Bo ta conoce otro cultura y importante ta cu esey ta yuda bo Hulandes. Ora cu bo haya heimwee bo ta contento cu bo tin un persona den bo gang pa papia cu ne. Esey ta miho cu e cuatro murayanan den un luga unda bo tin pa bo mes, pero bo ta bo so.

