Studiantenan di ultimo aña di IPA cu exposicion di nan proyecto social pa publico

Den cuadro di finalisacion di e estudio pa bira maestro di scol e studiantenan di Instituto Pedagogico Arubano (IPA) di ultimo aña mester haci un investigacion y un proyecto social. E investigacion ta pa nan tesina di finalisacion di estudio (afstudeerproject) y e proyecto social ta na bienestar di un instancia, grupo of comunidad en general. Di e delaster aki nan mester haci un presentacion cu ta forma parti di e examen final. E presentacion lo ta den forma di un exposicion caminda nan ta presenta nan proyecto na e docentenan di IPA, e instancianan y na publico en general. E proyecto social ta hopi importante den cuadro di e desaroyo como docente y “agente social”, esta como persona clave den nos comunidad Arubano cu ta participa y contribui activamente den e desaroyo social y cultural di nos pais. E aña aki nos studiantenan ta presenta varios proyecto y topico interesante cu nan a elabora y traha riba nan conhuntamente cu e instancianan social na Aruba. Algun di e instancianan aki ta entre otro Stichting Thuiszorg Aruba, Kiwanis Builders Club¸ ‘The Heart of San Nicolaas’, Brighter Future¸ Adventist Church, Fundacion Biba Bou Guia y Fundacion Hende Muhe den Dificultad.

Aki nos ta duna un bista di e studiantenan y e topico di nan proyecto social cu nan lo expone:

• Marieanne Hsing: Duna un man, na nos grandinan – Stichting Thuiszorg Aruba.

• Kathleen Croes y Mandy Jeuken: Bouwen aan onze toekomst. Het professionaliseren van jonge kinderen – Kiwanis Builders Club.

• Carolien Broeksema: Ban wak lus cu nos grandinan. Het bevorderen van sociale contacten bij ouderen – ‘The Heart of San Nicolaas’.

• Shantal Hijmering y Haydianne Croes: Fundraising Brighter Future: Als hulp bij het ontwikkelen van een snoezelruimte – Brighter Future.

• Cleopatria Brice: Get your Plate in Shape – Adventist Church.

• Zaida Franken y Neelam Harilall: Het inrichting van een nieuwe kantoor en het ontwikkelen van promotiematerialen voor de stichting Fundacion Biba Bou Guia – Fundacion Biba Bou Guia.

• Solangel Laclé y Jo-Anne Alberts: Ni un victima mas – Fundacion Hende Muher den Dificultad.

E exposicion di e proyectonan social ta habri pa publico diaranson dia 6 di februari di 2or pa 6or di atardi na IPA. Tur educador y interesado ta keda cordialmente invita pa asisti na e exposicion interesante aki di nos studiantenan.

