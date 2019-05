Studiantenan di ultimo aña di IPA a tene exposicion di nan proyecto social

Den cuadro di finalisacion di e estudio pa bira maestro di scol, studiantenan di Instituto Pedagogico Arubano (IPA) di ultimo aña mester haci un investigacion y un proyecto social. E investigacion ta pa nan tesina di finalisacion di estudio (afstudeerproject) y e proyecto social ta na bienestar di un instancia, grupo of comunidad en general. Di e delaster aki nan mester haci un presentacion cu ta husga como parti di e examen final. E presentacion lo ta den forma di un exposicion caminda nan ta presenta nan proyecto na e docentenan di IPA, e instancianan y na publico en general. E proyecto social ta hopi importante den cuadro di e desaroyo como docente y “agente social”, esta como persona clave den nos comunidad Arubano cu ta participa y contribui activamente den e desaroyo social y cultural di nos pais.

E aña aki nos studiantenan ta presenta varios proyecto y topico interesante cu nan a elabora y traha riba conhuntamente cu e instancianan social na Aruba.

Studiantenan Ealeen Ferro y Chantalle Giel a traha conhuntamente cu The Butterfly Farm pa yuda cu e proceso di informa e comunidad tocante e importancia di nos naturalesa y nos barbulet Monarca. Nan meta tabata pa duna informacion tocante cuido di naturalesa y importancia di e barbulet Monarca. E grupo meta pa cu esaki tabata alumnonan di scol basico. Cu nan Expo, nan a yuda hiba e mensahe “Save the milk plant to save the Monarchs” na e comunidad di Aruba.

Studiante Jeaniree Franken a scoge pa traha cu instancia Club Kibrahacha 60+. E instancia aki ta ofrece diferente actividad recreativo cu ta yuda den bida diario di su clientenan cu ta 60+. Pa e motibo aki a opta pa yuda organisa un siman di tayer na unda tecnologia ta para central. E clientenan a siña poco mas tocante tecnologia, e beneficio di esaki pa nan como persona y con pa haci uzo di dje.

Studiante Gislaine v.d Linde y Yuryenne Arends a scoge pa traha cu Luna Foundation.

E meta di e fundacion aki ta pa conscientisa e futuro generacion tocante e importancia di un bon cuido di bestia. E studiantenan conhuntamente cu Luna Foundation a yega na e idea pa traha un serie di les pa klas 2 (ciclo 1) y klas 6 (ciclo 2) p’asina e maestronan di e klasnan menciona por uza pa conscientisa nos muchanan tocante entre otro: un bon cuido di bestia y bestianan di caya, kico tur esaki ta hiba cun’e pa nos salud, e importancia di trabou boluntario, sterilisacion y castracion.

Studiantenan Lianne Tromp y Gereline Werleman a scoge pa traha hunto cu Space and Nature Aruba Foundation. E meta di e fundacion ta pa brinda e comunidad di Aruba cu informacion tocante astronomia y nos naturalesa. Pa e proyecto social nan a traha un serie di les cu informacion di astronomia y naturalesa di Aruba pa muchanan entre e edad di 4-8 aña. Tambe nan a diseña dos wega p’ asina den un manera atractivo e muchanan di e edad mas jong por siña tocante e temanan aki.

Studiante Sandra Guzman y Shamaira Rodriguez a acerca Fundacion Respeta Mi. E tema e aña aki tabata Negligencia Emocional. E ta algo cu ta pasando alarmantemente den nos comunidad awendia. Nos, muchanan ta wordo neglisha emocionalmente door di e influencia di tecnologia, mayornan tin cu traha dos trabao of ta papia inconscientemente di un manera no apto cu e mucha. E mucha cu ta wordo neglisha emocionalmente por tin cierto comportacionnan na scol. Un mucha tin derecho di haya amor, cuido, cariño y atencion. E studiantenan a dicidi di traha un poster caminda tin tur informacion pa maestronan di reconoce e señalnan cu un mucha por trece dilanti den klas. Di e forma aki e maestro por yuda e mucha .

IPA kier gradici tur e instancianan cu a brinda e studiantenan e oportunidad pa haci nan proyecto social cu ta un parti obligatorio di e programa di IPA.

