Recientemente Minister Plenipotenciario na Merca, sra. Zulema Dabian-Erasmus, a ricibi bishita di un grupo di 17 studiante di Universidad di Aruba. Cuater docente di Universidad di Aruba a acompaña e studiantenan cu a pasa ful un atardi na Embahada di Reino na Washington DC y a haya un bon bista di e trabou di e representante di Aruba na Merca. Ademas di esaki, Minister Plenipotenciario a invita algun coleganan di embahada pa elabora riba otro topico relevante pa e studiantenan di Organization, Governance and Management.

Asina un otro colega na Embahada procedente di Corsou, Sra. Julieta Reyes, a elabora con e ta dirigi un comision pa sigura cu diversidad y inclusion ta wordo considera dor di cada empleado na Embahada. Banda di esaki otro coleganan a elabora riba e temanan politico cu ta domina e trabounan n’e embahada y tambe riba diplomacia cultural, cu ta un manera cu un pais ta uza pa influencia e opinion publico mundial pa cu su pais.

Hunto cu sra.

Maureen Bunyan, un reportero conoci na Washington DC di descendencia Arubiano, Minister Plenipotenciario tambe a organiza un sesion di the Netherlands-American Foundation pa brinda informacion riba diferente beca pa studiantenan di nacionalidad Hulandes pa studia y stage na Merca. Tiffanie Oduber, un profesional Arubiano na Washington DC, ta un recipiente di un di e becanan aki y a elabora e atardi aki riba su bida profesional na Washington DC.

E bishita di e studiantenan di Universidad di Aruba na Embahada di Reino ta forma parti di un programa mas extenso na Washington DC. E studiantenan cu ta den nan di dos y di tres aña na Organization, Governance and Management na Universidad di Aruba tabata tin un programa hopi pisa na Washington DC.

Den un calor intenso, e studiantenan a move den cada skina di Washington DC pa bishita institucionnan manera Worldbank, Organization of American States (na unda tin tambe un profesional Arubiano trahando), Inter-American Development Bank, American Enterprise Institute, Center for American Progress, Capitol Hill, US Supreme Court y Center for Strategic and International Studies pa asina compronde e institucionnan democratico, e mundo diplomatico y organizacionnan internacional. Door di diferente bishita y presentacionnan e studiantenan a conoce den practica kico ta gobernansa y con e ta afecta e studiante hasta te na Aruba.

Ademas cada presentacion a pone atencion riba oportunidadnan di stage y trabou na Washington DC. Banda di e bishitanan na diferente institucion, tambe a inclui e componente di educacion y cultura pa asina haya un bista completo di e bunita ciudad di Washington DC.

A realisa e bishita di e studiante di OGM door di un preparacion extenso di parti di Nurianne Arias-Helder y Thais Franken di Universidad di Aruba. Desde februari 2024 a reuni semanalmente cu Minister Plenipotenciario y Maureen Bunyan pa asina brinda e studiantenan un bishita exitoso. Sra. Zulema Dabian-Erasmus ta desea e studiantenan hopi exito cu nan estudio y ta look forward pa e siguiente bishita.