Studiantenan di IPA ta presenta proyecto di finalisacion di estudio

Instituto Pedagogico Arubano (IPA) ta invita henter e comunidad di Aruba pa asisti dialuna

awo, dia 27 di mei 2019, na e presentacion di e proyectonan di finalisacion di estudio di e

studiantenan di aña cuater. Den cuadro di finalisacion di e estudio pa maestro e studiantenan

di ultimo fase mester haci un investigacion tocante un tema cu tin di haber cu innovacion y

desaroyo den enseñansa. Banda di e investigacion e studiante mester a desaroya material

educativo relaciona cu e tema cu el a profundisa su mes den dje. E investigacion y material

desaroya ta pa nan tesina di finalisacion di estudio. Di e investigacion y material aki e

studiante lo duna un presentacion cu ta forma parti di examen final. Den e presentacion e

studiantenan ta presenta nan proyecto final na e docentenan di IPA, na famia y tambe na

publico en general. IPA ta invita tur interesado pa bin wak e presentacionnan unda nos studiantenan lo elabora riba e investigacion cu nan a realisa den practica. E presentacionnan lo tuma luga na IPA (Isaac Wagemakerstraat 11, San Nicolas) y ta di 5:15 pm pa 6:30 pm.

E temanan di investigacion cu e studiantenan lo presenta ta: Orario 17:15 -17:45

 Chantalle Giel: Het belang van communicatie tussen ouders en leerkrachten in het

basisonderwijs

 Ealeen Ferro Pimienta: Fijne Motoriek in het kleuteronderwijs

 Damian Lopez: Stimuleren om meer te doen voor het milieu

Orario 18:00 – 18:30

 Lianne Tromp: Actiever zijn met de thematafel in het kleuteronderwijs

 Shareen Daal: Fysieke Weerbaarheid in het bewegingsonderwijs

 Yuryenne Arends y Ghislaine v/der Linde: Het effect van coöperatief leren op de

betrokkenheid van leerlingen in de 4e en 5e klas tijdens het kernfase van rekenlessen

