Studiantenan di Ibero High School ta bon motiva

Diamars mainta Parlamentario Alan Howell tabatin e placer y honor di ta presente na Ibero High School durante un charla motivacional cu sin duda algun a yega na tur presente. Tanto Parlamentario Howell como Minister Lampe, cu tambe tabata presente na e ocasion aki a wordo ricibi door di e director di e scol Endy Williams.

Tabata un mainta sumamente positivo, yena cu bon energia y cu motivacion pa e studiantenan di Ibero High School. Durante e encuentro aki nos miss World 2018 Nurianne Helder tabata e “Motivational Speaker”. Tambe na mes momento nos Miss World a instala su fundacion ” Speak Out of Your Heart”.

Parlamentario Alan Howell ta manda palabranan di hopi pabien na nos Miss World y di exito na tur studiante di Ibero High School. “Bo futuro ta den bo mesun man”.

