Studiantenan di Facultad di Hospitalidad y Turismo (FHTMS) di (UA) tambe ta Lifesavers

Recientemente studiantenan di Universidad di Aruba (UA) a bishita Stichting Bloedbank Aruba (SBA) den preparacion pa nan projecto cual ta uno hopi unico y dynamico. Ta asina cu Aruba Tourism Authority (ATA) a aserca e studiantenan di FHTMS pa traha hunto ariba un idea pa e kids corner di e dos Food Truck Festival cu lo tuma lugar diabierna 27 y diasabra 28 di april venidero. E meta principal di e Kids’ Corner ta pa entretene e muchanan cu lo bishita e Food Truck Festival hunto cu nan mayornan.

Den e auditorium di UA, un total di 18 studiante trahando den grupo di dos, a presenta 9 proposal na expertonan di e industri, presente tawata Sra. Darice Solognier (ATA), Srta. Jacy Hart (ATA) y Sr. Mark Benson Denz. Cada grupo a presenta nan idea / thema pa e kids corner y a scohe instancianan manera: The Donkey Sanctuary, Casa Cuna, New Life 4 Paws, Sargeant Peppers Friends, Criojo Trappers, Fundacion pa Hende Mohe den Dificultad, Wilhelmina Kankerfonds y Clown Doctors Aruba.

E ganadornan a resulta di ta e studiantenan Zariannani “Nanni” Larmonie y Karel Arends pa nan idea: The Lifesavers Kids’ Corner, un thema relaciona cu e organisacion di nan escogencia, Stichting Bloedbank Aruba (SBA). E grupo a te hasta traha un video spot cu e thema “Abo tambe por ta un lifesaver” cual ta visibel riba medianan social. E concepto ta mustru cu un mucha ta mucho chikito pa bira un donante di sanger, pero esey no kiermen cu nan lo no por hasi un diferencia. Nan lo por hasi e diferencia door di bishita e kids corner, contribui cu 10 florin na entrada y pasa un anochi dushi hasiendo actividadnan manera: Slime Station, Face Painting, Balloon Animals, Bonbi (special guest), Mens Erger Je Niet (live) y un competencia di “Pinta bo Truck”.

A puntra e miembronan dicon nan a scohe pa yuda Stichting Bloedbank Aruba y Srta. Nanni Larmonie su respuesta tawata; “E ta keda hopi serka di mi curason, pasobra mi ta un donante di sanger pa 3 aña caba y ta sinti cu e rol cu SBA ta hunga ta uno sumamente importante den salba bidanan den nos comunidad.” Su compañero di grupo Sr. Karel Arends a comparti cu ta pa motibo di e projecto aki ela siña hopi mas tocante SBA cual a hasi cu awor ela inscribi y a cuminsa e proceso pa bira un donante di sanger.

E meta principal di e projecto segun e docente, Sra. Jo-Anne Croes ta pa e studiantenan pone den practica tur locual cu nan a siña durante e semester. Organisa un evento no ta algo facil, ta rekeri abilidadnan manera flexibilidad, creatividad, bista pa detaye, enthusiasmo, maneho di tempo y mucho mas. Asina ki ta fortifica e experiencia di enseñansa combinando e theoria y un projecto “hands-on”, dunando e studiantenan e oportunidad di planea, ehecuta y evalua un evento di comienso te final. Ta importante pa remarca cu e projecto ta mara tambe na un servicio na comunidad pa recauda fondo pa un organisacion “non-profit”, pasobra servicio na comunidad ta un parti integral di nos programa.

Ta invita pueblo di Aruba pa bishita e Lifesavers Kids’ Corner y hasi un diferencia yudando e Lifesavers di UA contribui na Stichting Bloedbank Aruba.

