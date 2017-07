Studiantenan di EPI preparando pa nan pasantia a ricibi lectura

Durante di dos siman studiantenan di EPI cu ta preparando pa nan pasantia a ricibi informacion valioso pa yudanan haci e parti di nan estudio aki mucho mas exitoso.

E lecturanan a wordo prepara pa e departamento di pasantia, directie y departamento di trabou social di EPI. E idea tras di e lecturanan aki a wordo stimula door di e constante desoroyo y cambio den nos mundo laboral y sigur pa prepara e studiantenan pa haci e experiencia aki mucho mas fructifero pa nan mes y tambe pa e companianan cu lo guia e studiantenan. Pa EPI en general esaki ta un punto hopi importante mirando cu e parti di profesionalismo ta uno hopi importante pa e formacion di nos studiantenan.

E lecturanan a wordo presenta den 3 parti. ‘Shine Like a Star’ a wordo presenta pa Sra. Gabriella Kock-Helder, trahado social, cu a enfoca riba e parti di responsabilidad, etica y actitud corecto den e mundo laboral. E di dos parti a wordo presenta pa Sr. Remigio Rasmijn, docente di ICT na EPI, cu como tema principal ‘Social Media Awareness’, mustrando e studiantenan e importancia di e uso corecto di social media y e impresion cu esaki ta causa na momento cu bo bay solicita pa pasantia of trabou. Finalmente Srta. Irina Croes, trahado social di EPI, a presenta ‘Walk the Walk, Talk the Talk’ cu a enfoca riba e actitud y presentacion personal fisico, e importancia den presenta bo mes cu bo mesun estilo pero di forma cu e lo causa e impresion corecto na e compania y den nan bida completo.

Studiantenan mes a confirma cu nan a disfruta y siña hopi di e lecturanan aki cu sigur e lo duna nan extra confiansa den nan mes na momento cu nan cuminsa nan pasantia. E ekipo cu a organisa esaki ta masha contento con esaki a cana y ta stinti cu e meta cu nan a pone pa e lecturanan aki a wordo logra. Esaki mes tambe ta duna derecho di existencia na e projecto aki pa e proximo añanan pa asina duna mas enfoke riba e parti di profesionalismo di nos studiantenan.