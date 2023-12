Recientemente tabatin lansamento di un proyecto di e studiantenan di Unit Economie di Colegio EPI cu tin nan afstudeerproject, cual ta yuda un fundacion, den e caso aki Fundacion Contra Cancer di Prostaat pa nan website nobo, ta loke Unit manager Juliette Bomba-Hoftijzer a comenta.

Milo Croes, presidente di e fundacion, a keda sumamente contento cu e invitacion pa nan participa den e proyecto di tres studiante. E ta algo grandi segun Croes. Pasobra nan website tabata basta bieu, data for di 2011-2012. E proyecto aki tabata bon. Tabatin mester di informacion cu nan a pasa over p’e hobennan.

E studiantenan a bin cu e website aki, cu lo yuda den e pensamento di e hende homber. Nan a bin cu cos nobo, segun Croes.

Tur cu ta interesa pa subi e website, por bay riba www.prostaataruba.org y haya tur informacion necesario. Si kier haci donacion, tin un e cuenta di banco riba dje. Ta importante p’e hendenan por link, segun Croes. Manda informacion via nan numbernan di contacto.



UN TABOECroes a indica cu tempo el a drenta den e fundacion, e informacion ta manera un taboe. E hende homber no sa. El a yega di topa un amigo caminda cu cancer a hera come full. Pa suerte el a yud’e y a sali na tempo, cu e no a bin ta fayece. Hende homber tin miedo di dolor. Cua homber no, el a bisa. Na ta haya informacion robes encuanto e “dede”. E dede normalmente ta bin despues cu bishita e dokter di cas y manda e pashent uroloog y e na su turno lo bisa cu lo uza e dede of no.

PLANES

Aña 2023 tabata uno hopi druk mes, segun Croes. E no a sinta un rato na cas. Pa otro aña e fundacion lo continua cu su trabaonan. Den e caso aki lo ta januari cu Sopimix. Tambe lo cuminsa cu nan celebracion hunto cu gobierno, riba tereno di cancer en general.

Benny Gomez ta miembro di e fundacion y ta indica cu ta gradicido cu a update nan website. Di e forma aki por yega mas den comunidad y vooral e hende hombernan pa splica nan kico nan por haci pa evita cancer na prostaat.

Gomez a sigui splica cu actualmente el a cuida su mes bastante, asina mes el a bin haya cancer na prostaat. El a descubri cu tempo e tabata jong, su relacion sexual tin algo hopi grandi den esey. Cu e website aki por yega na e comunidad, n’e hende hombernan y nan pareha pa duna nan informacion. E pareha di e pashent ta importante caminda cu pa salba an bida y pa proteha di no haya e cancer na prostaat.

TESTIMONIO

Gomez ta agrega, cu si tene relacion sexual mas biaha tras di otro, por afecta e prostaat. El a splica cu un amigo di dje ta casa cu un dokter y na Colombia nan a bis’e cu e cos ta cuminsa di tempo cu e persona ta jong, por afecta e persona.

Conseho di Gomez ta pa e hende homber cuida su mes. No abusa di e curpa. Trata di hacie un biaha pa dia y keda conforme pa tanto abo y bo pareha. No bay abusa y haci tanto. Despues cu tin edad halto, ta wordo afecta door di dje.

STUDIANTENAN SATISFECHO

Pa loke ta e grupo di studiante, nan a considera e dia aki uno hopi special. Como studiante di 4de, nan mester a scoge un fundacion cu no ta hopi conoci na Aruba, pa e proyecto aki. Como grupo a scoge Fundacion Contra Cancer di Prostaat pasobra pa nan ta algo nobo. No ta un fundacion cu ta scucha hopi di dje.

Na na acerca e fundacion y a puntra kico ta nan deseo di mas grandi. Den e caso aki e fundacion a indica cu nan ta desea un website, p’asina informa e comunidad di Aruba.

Di parti di e studiantenan nan mester a busca sponsor, cual nan ta hopi gradicido pa e resultado. Nan a haya varios sponsor importante, entre otro Aeropuerto, Print Media, Cas di Max, Croon Caribe, Quality Film, Magic Touch, hopi compania cu a sponsor pa por a realisa e website.

A gradici doño di 123 Design Studio, cu a yuda traha e website aki, pa por a haci e dia aki uno hopi special p’e fundacion, pero pa nan tambe como studiante.

KICO LO PASA

E website aki ta hopi importante, pasobra e lo keda cu e fundacion. Di parti di e studiantenan, nan ta sigui cu nan trabao. E website ta un regalo y tambe un aprecio p’e fundacion. Nan kier p’e comunidad di Aruba conoce e fundacion aki. Esaki ta dedica p’e hende hombernan di Aruba. P’asina e fundacion por conscientisa e hende homber pa nan revisa nan prostaat un biaha pa aña.

Como cu nos ta na Aruba, papia di salud, vooral pa hende homber, ta un tiki taboe. Meta di e fundacion ta pa conscientisa, anima e hende hombernan pa tene consideracion cu nan mes, check nan prostaat y asina traha hunto p’asina combati cancer na prostaat.