Komo parti di Carnival Corporation su seri di ‘Youth Summer Ship Visit’, studiantenan di Kòrsou a haña e oportunidat pa partisipá na un seshon edukashonal abordo di e barku krusero Carnival Celebration durante su bishita na Kòrsou. E seshon a inisiá ku informashon amplio di e meta i responsabilidat di e diferente departamentunan. Despues a sigui un tour abordo di e barku, lunch abordo i entretenementu. Kordinashon di e proyekto pa studiantenan di Kòrsou partisipá tabata den man di Ofisina di Turismo di Kòrsou (CTB) huntu ku Curaçao Ports Authority (CPA). Partisipantenan a inkluí, 12 studiante di Universidat di Kòrsou i 24 hóben ku a forma parti di CTB su Youth Tourism Experience Program. Minister di Desaroyo Ekonómiko, drs. Roderick Middelhof tambe a djòin un parti di e tour i a gradisí Carnival Celebration pa e hospitalidat.

Durante e seshon di pregunta i kontesta e studiantenan a hasi diferente pregunta relashoná ku e proseso di solisitut pa traha riba e barku, kualifikashonnan ku mester tin i nan tabatin preguntanan tambe ku tin direktamente di aber ku operashon di e barku. Representantenan di tantu CPA komo CTB a opsekiá e kapitan di e barku rekuerdonan di Kòrsou komo muestra di apresio. Di parti di CTB, sr. Andre Rojer, Manager di Produkto a opsekiá kapitan di e barku un rekuerdo trahá di plèstik resiklá den forma di Kòrsou.

E eksperensia ku e studiantenan a haña abordo di Carnival Celebration ta sigur algu inolvidabel. CTB ta ekspresá su gratitut na Carnival Corporation pa e oportunidat. E bishita riba e barku tabata sigur un oportunidat edukashonal balioso pa e studiantenan ku awor sa mas di e industria krusero i e posibilidatnan amplio di un karera den e industria aki.