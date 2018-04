Studiantenan di Colegio Arubano a biaha pa Colombia cu’n operador iresponsabel

Compania di excursion ta denuncia cu un compania a bay cu su cliente Colegio Arubano

E aña aki Colegio Arubano a dicidi di no haci uzo di e compania Colombiano di excursion, cu ta cumpli cu tur e criterionan y certifica pa Oficina di Turismo di Colombia. Sra Lina Maria Rios ta splica, di e compania di excursion Caribbean, ta splica.

Nan a haya hopi yamada di mayornan cu a keda sorprendi cu Colegio Arubano a dicidi di biaha cu e compania It’s Colombia, di cual Sr. Santiago Ortiz Franco ta doño, kende Sra. Rios ta acusa di cambia cada biaha su nomber y logo ariba Facebook. Sr. Ortiz a traha cu Caribbean aña pasa. Y durante cu e tabata trahando cu Sra. Rios, el a tuma contacto cu Sr. Rudolf Kelly, y nan a dicidi di haci e excursion entre nan dos. Sr. Ortiz a wordo retira for di Caribbean, pa a viola un contract di confidencialidad.

Aunke e compania aki tin registro nacional di turismo na Colombia caba, na e momento cu e negociacion a wordo concretisa esaki no tabata e caso, y e finca unda nan a biaha no tin registro na Cotelco cu ta un gremio turistico hotelero Colombiano, y esaki no ta certifica tampoco.

E permisonan di registro di turismo a wordo saca na careda e aña aki pa e compania fantasma aki, y mester tin cierto criterio pa tene na cuenta prome cu un luga turistico por cumpli cu e rekisitonan.

E finca unda cu e operador iresponsabel aki a hiba nan, tabata un finca cu na ultimo momento tabata tin registro nacional di turismo, pero no tabata tin otro certificacion cu e hospedahe ta rekeri, specialmente turistanan internacional. Den tur momento e hobennan tabata den peliger, no peliger fisico, pero si di salud. E finca no tabata cu permiso di medio ambiente, e finca no tin awa potabel. Den e biahe e hobennan a wordo bisa cu e finca tabata tin un cushina industrial. Sra. Rios tin e certificacion di Departamento di Salud, cu durante e hospedahe, e finca a wordo cera y a wordo prohibi pa haci uzo di e cushina, cual nan no a haci caso. Un cantidad di 16 muchanan a keda uza e mesun baño, y esaki tampoco no ta permiti den maneho di turismo.

Tur esaki a wordo informa na e directiva di Colegio Arubano, unda cu nan a mal interpreta Sra. Rios, di e compania Caribbean, ken a purba for di luna di November a bati bel, mas tanto door cu ta trata di muchanan y cada pais tin un ley cu mester cumpli cun’e, y mester promove e turismo responsabel y pa e turista tambe sea responsabel pa bishitanan, unda no ta pleita pa un cliente sino pa e bon maneho y cuido corecto di e turista.

Autoridadnan a tuma nota pero no kier bay mucho a fondo pa no afecta e muchanan. Pero nunca nan a haya e custodia di e polis di turismo na Colombia unda nan a bishita barionan peligroso unda cu chollernan tabata rond tur ora, caminda ni localnan no ta bishita. Esakinan ta cosnan di cual nan ta haya sa, door cu e mesun mayornan tabata yama, y tambe amigonan cu tabata ayabou cu e hobennan, cu a pasa e informacion na e agencia turistico Colombian Adventure.

El a señala tambe cu Cotelco (Asociacion di Hotel di Colombia) tambe a manifesta nan malcontento unda cu e grupo aki a wordo hiba na un luga cu no ta cualifica, unda ta paga 6 $ pa nochi, siendo cu e diferencia di e centro vacacional Consota cu ta e luga cu e alumnonan a bishita aña pasa, cu tabata economico, pero cu si tabata cumpli cu tur e leynan corespondiente.

Mas aleu, Sra. Rios a bisa cu e director di e compania, na Colombia a manda un carta pa e directiva di Colegio Arubano. Colombia Adventure ta habri pa dialogo pa preveni cu esaki bolbe pasa, pero nan no a haya respuesta. Y no sinta spera cu e hobennan bin bek safe y cu no a pasa nada. Pakico spera cu “nada no a pasa” y bolbe trece e hobennan den peliger, pa algo pasa, pa bisa cu Colombia Adventure tabata tin rason.

Por ultimo, Sra. Lina Maria Rios a bisa cu ta pa informa e mayornan, pa ora cu e hobennan bay un excursion pa exigi e lidernan, pa esun cu ta haciendo e excursion, cu nan mester por demostra cu unda cu ta bay cu e hobennan ta un luga safe. Mayornan mester ta mas participativo den e tipo di excursion aki. E ta sugeri pa e mayornan pidi un splicacion, encuanto e budget y tambe e excursion en general.

