Dentro di poco ta yega e momento cu studiantenan cu a caba nan estudio na Aruba lo tin cu sigui nan studio na paisnan den exterior. Ta conoci cu studiantenan di Aruba ta biaha pa diferente pais y region pa sigui cu nan studio. Sea e studiante ta bay Hulanda, Merca of un pais den Latino America ta importante pa e studiante informa su mes riba exigencianan di e pais, scol of campus cu e lo atende.

Un di e exigencianan hopi biaha ta cu e studiante mester tin e vacunacionnan basico entre otro DKTP, MMR y Hip-B cu ta wordo duna na mucha for di ora nan ta baby na Wit Gele Kruis te cu 10 aña ora nan ta na scol basico. Banda di e vacunanan aki riba menciona, tin paisnan cu ta exigi e vacuna contra Meningitis y otronan contra Yellow Fever. P’esey ta importante pa tur studiante busca informacion trempan y no laga esaki pa e ultimo dianan, pasobra tin vacuna cu mester wordo duna den serie di mas cu un vacuna y mester tene cuenta cu e tempo nesesario entre e vacunanan.

Studiantenan cu a perde nan prueba di vacunacion di ora nan tawata mucha por yama Seccion di Cuido Salud Hubenil na 5224200 pa ricibi un copia di esakinan y studiantenan cu mester vacuna di entre otro Meningitis, Yellow Fever of cualkier otro vacuna por tuma contacto cu Seccion di Malesanan Infeccioso na 5224200 pa mas informacion y un cita. Pa mas informacion like nos Facebook page Directie Volksgezondheid DVG Aruba, Follow nos riba Instagram directie_volksgezondheid_aruba, subi nos website www.dvg.aw, yama nos na 5224200 of mail nos na [email protected]