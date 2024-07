Ministerio Publico ta haci un yamada na personanan cu ta bay establece nan mes na Hulanda of otro paisnan den exterior den e zomer aki, pa pidi nan carta di buena conducta (VOG) na tempo. En especial studiantenan cu posiblemente mester nan VOG pa nan (por ehempel) inscribi na scol of busca un job. E decision pa cu e VOG ta dura 2 siman of 14 dia, dus ta importante pa percura pa aplica pa e VOG mas cu dos siman prome cu e dia di vuelo.

Por aplica pa e VOG via www.omaruba.com, cu ta website di Ministerio Publico. E ta costa 40 Florin. Un biaha mas, tene cuenta cu e decision pa e VOG ta dura dos siman. Pues no warda mucho largo pa aplica!