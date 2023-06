Studiante di parti Caribense di Reino cu ta bay studia na un universidad of hogeschool na Hulanda ta ricibi unbeca basico atrobe for di september. Awe Tweede Kamer a aproba e proposicion di ley pa reintroduccion di e beca basico den enseñansa superior cu sosten amplio na. Studiantenan cu tin derecho riba esaki, por pidi e beca basico for di djaluna 19 di juni na DUO.

Minister Dijkgraaf: "Pa studiante, regreso di e beca basico den enseñansa superior pa studiante di hbo y wo ta di gran nificacion den nan posicion financiero. Ta duna perspectiva y un bon base. Y hunto cu ampliacion di e beca adicional, un suma fiho pa luna ta brinda mas balansa financiero na studiante. Mi ta haya cu ta importante cu e proposicion di ley aki ta haci e areglo di pago pa studiante di mbo igual cu esun di studiante di hogeschool of universidad. Esaki ta conta tambe pa e limite di pa gana cen extra. Asina nos ta yega na un posicion mas igual pa studiante di mbo." Pidi beca basico Pa ricibi e beca basico, e studiante mester pidi un aplicacion na DUO, kende a traha duro den e ultimo tempo pa haci e reintroduccion posibel. Tur (futuro) studiante cu tin derecho riba e beca basico lo ricibi un notificacion personal for di DUO. Pa studiante Caribense, lo siguiente ta aplicabel:  Studiante cu ta na Hulanda y tin un burgerservicenummer (bsn) y un DigiD, por pidi e beca basico for di 19 di juni via Mijn DUO.  Futuro studiante cu ainda ta den Caribe y kende a pidi financiamento di estudio, por pidi e beca basico via e formulario "Aanvragen basisbeurs voor studenten hoger onderwijs uit het Caribisch gebied". Nan lo ricibi e formulario aki awe via un email.  Futuro studiante cu ainda ta den Caribe y cu ainda no a pidi financiamento di estudio, por pidi e beca basico y otro parti di financiamento di estudio via e formulario "Aanvragen studiefinanciering hoger onderwijs voor studenten uit het Caribisch gebied". Bo por download e formulario aki na www.duo.nl/antillen.

Suma

Studiantenan na hbo y wo tin derecho riba e beca basico si nan ta bay studia pa di prome biaha den aña academico 2023-2024, of si ainda nan tin derecho riba financiamento di estudio den forma di un beca pa prestacion (prestatiebeurs). Studiante cu ta biba for di cas ta ricibi € 274,90 pa luna, studiante cu ta biba na cas ta ricibi € 110,30. Den aña academico 2023-2024, pa e duracion di un aña, tur studiante cu ta biba for di cas (tambe esnan haciendo mbo) lo ricibi € 164,30 pa luna adicional debi na e costonan cu a subi drasticamente di entre otro cuminda y energia. Un studiante cu ta biba for di cas lo ricibi en total casi € 440 na september, pa henter aña academico 2023-2024 esaki ta suma total di mas cu € 5.200.

Ampliacion di beca complementario

Pa studiante, e beca basico no ta e unico fuente di entrada. Pensa riba un trabou secundario, toeslag di cuido y huur, un contribucion di mayor y posibelmente prestamo na DUO. Pa sosten financiero adicional, studiante cu tin entrada diario abou y averahe tambe por pidi un beca complementario. E limite di entrada di mayor ta wordo amplia te minimo € 70.000, pa asina mas studiante por pidi un beca complementario. Esaki ta aumenta igualdad di oportunidad den enseñansa. For di september, e beca complementario maximo ta € 416 pa luna.

Condicion igual pa pago di prestamo di estudio

Na mes momento, cu e reintroduccion di e beca basico, Minister Dijkgraaf ta traha pa iguala e areglo di pago di prestamo di estudio pa studiante di mbo, hbo y wo. Asina tin mas igualdad entre e nivelnan di enseñansa aki. Ainda tin areglo diferente di un banda pa mbo (y studiante di enseñansa superior di e sistema di beca basico bieu) y na otro banda pa hbo y

wo: tin diferente plaso pa page bek (15 y 35 aña respectivamente) y diferente calculacion di interes. Hacimento igual ta conta den tur caso pa studiante nobo di mbo. Mbo'ernan cu ta studia caba (y cu lo ricibi financiamento di estudio despues di 1 e di augustus) por scohe entre e sistema bieu y nobo. Esun cu no scohe, lo bay over automaticamente como studiante di mbo den e areglo di pago di 35 aña. Pa studiante di enseñansa superior, no tin cambio den e areglonan di pago.

Compensacion

E regreso di e beca basico ta nifica fin di e sistema di prestamo social. Como un gesto lo brinda un compensacion pa un aña of mas, na studiante cu a studia bou di e sistema di prestamo. Pa un periodo di estudio (nominal) di 4 aña, esaki ta consisti di € 1.436 pa studiante. E compensacion aki ta aplicabel tambe pa studiante cu no a ricibi financiamento di estudio. Mas aleu un cantidad di rond di 375.000 studiante cu a studia for di 2015/16 te cu 2018/19 ta ricibi un compensacion adicional na lugar di e studievoorschotvoucher di mas of menos € 1.835. Lo paga of kita esaki di nan debe di estudio.

Link pa pagina di DUO: www.duo.nl/stufi2023 y www.ro.nl