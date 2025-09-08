Na Amsterdam a tuma lugar pa di 14 biaha un encuentro pa e studiantenan di Curaçao, Aruba, Boneiro y St. Maarten cu e aña aki ta bai cuminsa cu un estudio na un Hogeschool of Universidad na Amsterdam. Municipio di Amsterdam ta organisa e encuentro aki pa yama e studiantenan di e parti Caribense di Reino Hulandes bon bini na Amsterdam.

E aña aki pa motibo di renobacionnan den e stadhuis di Amsterdam a ofrece e studiantenan un tour cu boto den e canalnan di Amsterdam cu ta conoci como “grachten”.

Durante di e rondvaart e presidente di “dagelijks bestuur centrum” Amélie Strens a yama e studiantenan bon bini na Amsterdam. A papia riba e aspectonan caracteristica di Amsterdam, un ciudad multicultural y cu hopi historia y cultura.

Invitado special tabata e Minister Plenipotenciario di Curaçao Carlson Manuel, un delegacion di Gabinete di Aruba y e studiementor pa Amsterdam Nathaly Deville-Russell.

Nabegando den e “grachten” nan di Amsterdam e studiantenan a haya di tende riba e historia di Amsterdam, con e ciudad a bira rico cu produccion di por ehempel salo y sucu for di e colonianan di Hulanda. Hopi di e casnan monumental ta representa e periodo glorioso di Amsterdam.

Tambe e studiantenan por a haci conoci cu diferente instancianan, manera Hogescholen, Gemeente Amsterdam y organisacionnan di studiante cu ta di importancia pa e studiantenan.