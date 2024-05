Minister Plenipotenciario na Merca hunto cu Education USA,ta ofrece diabierna awor, dia 10 di mei 2024 un sesion virtual pa studiantenan cu ta bayendo Merca pa nan estudio. Durante e sesion aki studiante– y graduadonan Arubiano na Merca lo hiba palabra y lo comparti nan experiencia cu hobennan cu tadesea di haya mas informacion.

Sea bo ta den examenklas y ta bayendo pa studia e aña escolar cu ta bin. Of ainda bo mester dicidi si bo kier bay Merca. Bo ta un mayor of bo ta un educador cu kier sa mas di Merca. Un y tur ta cordialmente invita pa un sesion cortico di un ora riba diabierna 10 di mei, un dia liber pa mayoria studiante, di 11.00’or am – 12.00’or pm.

E oradornan lo ta Maria Zambrano, studiante na Valencia College (Orlando, Florida), Jesselyn Peterson, studiante na Wayne State College (Wayne, Nebraska), Jean-Pierre Croes, studiante na University of Texas Rio Grande (Edinburg, Texas) y Emeliën Kelly, graduado di University of Central Florida (Orlando, Florida) y Florida State University(Tallahassee, Florida).

Pa por participa y ricibi e link virtual, mester registra sea viahttps://forms.gle/YvTPa4QhbaMXeFbFA of door di manda un mail pa [email protected].

Education USA na Aruba ta un iniciativa di US Department of State, cu pa medio di e Consulado General Mericano na Corsow ta brinda informacion preciso, completo y actual riba oportunidadnan di estudio na scolnan acredita na Merca. Recientemente Minister di Enseñanza, Sr. Endy Croes, a apunta un profesional local, Sra. Edseline Gomez como Senior Advisor na Education USA. Na mesun momento a cuminza un colaboracion estrecho entre Sra. Edseline Gomezdi Education USA y Sra. Zulema Dabian-Erasmus, MinisterPlenipotenciario na Merca cu a resulta den e prome actividad virtual aki.