Studiantenan Arubiano bandona pa nan cuenta na Costa Rica

Prome Minister, Sra. Evelyn Wever- Croes tabata na Costa Rica pa traspaso di poder di Costa Rica, den representacion di Reino. Reino Hulandes a wordo invita na e traspaso prescidencial na Costa Rica. El a probecha tambe entre otro pa trata e tema di studiantenan, cu tabata manera bandona pa nan cuenta aya na Costa Rica. Pero tambe Minister Presidente a trata e tema di salud, pa wak con por traha hunto cu otro. Prome Minister Sra. Evelyn Wever Croes cu mas detaye.

Por mira Studiantenan na Costa Rica tin hopi bon idea unda cu a mencion cu tin un operacion cu AZV ta cubri cu na Miami ta sali na 10mil $ y na Costa Rica por ehempel tin un costo di 2mil $. Den e tipo di cosnan aki mester ta mas creativo pa por baha gasto .

Pero e tema principal ta e studiantenan y e problema cu tin cu nan diploma no ta wordo reconoci na Aruba. Riba esaki awor aki tin un ley di Arubig cu a cambia un par di aña pasa cu nunca a wordo yena y Minister Dangui Oduber ta bezig pa yena e ley aki. Costa Rica por ehempel tin un Instituto Nacional di Acreditacion cu ta controla tur e universidadnan anto tin algun cu ta cumpli y otronan cu no ta cumpli.

Den esaki Gobierno di Aruba kier bay acopla cu e veredicto di e instituto ey na Costa Rica y keto bay si esaki ta haya cu e studiante ta cumpli na Aruba tambe lo acepta pa e acreditacion. Na Aruba kier garantisa e miho calidad di cuido pero tambe mester crece den cantidad pasobra cu tin masha poco profesional den medicina.

Sistema di Aruba tin sistema Hulandes den area di specialistanan y tal vez studiantenan unda mester conoce mas o menos con esaki ta bay. No ta tur studiante cu a studia den regio ta bay maneha esaki. Kiermen cu esaki ta bay ta un proceso ora un studiante ta bin Aruba bek di custuma y train riba e sistema Hulandes.

Pero den e area estudio mes gobierno no tin e experticio, pa cual ta bay acopla cu e institucion aki na Costa Rica cu ta controla e estudio den parti teorico y practico tambe. Pero tin algun detaye cu ta falta y Prome Minister a bay papia cu nan, y awor tin tur informacion necesario pa nan por cumpli cu tur e rekisitonan legal na Aruba. Asina por mira cu e solucion t’ey pa e paisnan Costa Rica y Colombia te awor aki.

Tin hopi luga di estudio reconoci na Hulanda, pero den e caso aki bo ta depende di e maneho den otro paisnan pero no ta kita afo pa bay purba tambe. Pero si e studiantenan ta bay studio y despues nan bin na Aruba y ta bay specialisa, cu gobierno kier logra pa nan keda specialisa den areanan cu tin mester na Aruba, ya asina ta bira menos dependiente di specialistanan di afo

E plan aki ta grandi y integral di parti di Costa Rica a ofrece tur e ayudo riba esaki. Nan ta dispuesto si nan mester bin Aruba pa duna curso y esaki ta hopi bon. E Arubig ta bay cambia pa certifica studiantenan y esaki ta bay ta den combinacion cu e institutonan y Prome Minister a bay papia cu diferente universidad.

Por mira cu en berdad e situacion di nos studiantenan na Aruba ta hopi bandona ora ta compara cu e trato cu Corsou ta duna na nan studiantenan unda cu nan tin hasta un residencia studiantil particular, siendo cu studiantenan Arubiano ta pa nan cuenta y nan no ta registra ni un caminda. Ni embahada Hulandes mes no conoce tur nos studiantenan y asina e no ta suppose pa trata bo hendenan.

Una bes cu tin tur cos bon structura cu no tin mucho discusion riba diploma mas e ora ta bay hopi mas studiantenan cu por bay siendo cu Costa Rica ta un luga trankil y ta hopi cerca. Y definitivamente gobierno ta bay traha riba esaki siendo cu unda e hobennan di Aruba nan ta bira embahador y mester percura pa nan haya bon trato y keda den contacto cu nan.

No ta tur studiante di Aruba ta bin bek, siendo cu tin algun studiantenan cu mester a casa pa por traha na Costa Rica y otronan cu ta estableci caba eynan. P’esey a bin cu e proyecto Disctrict 297 como un plataforma digital pa conecta tur e Arubianonan rond mundo aunke cu nan no ta bin bek mas na Aruba pero tin e opcion pa aporta idea.

E Arubiano cu a biba afor ta wak cosnan di manera diferente, por yuda cu un solucion di un problema cu tin na Aruba y e plataforma aki ta den proceso. Tanten por bay riba e Facebook page pa yena e survey cu tin disponibel, segun Prome Minister, Sra. Evelyn Wever- Croes.

